Рынок земли в Украине откроют с большими ограничениями – Госгеокадастр

Рынок земли в Украине будет открыт со значительными ограничениями, однако их постепенно снимут под давлением бизнеса и людей.

Об этом заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко в ходе международной конференции Grain Ukraine-2020, передает пресс-служба ведомства.

"Рынок земли в Украине будет консервативным, со значительными ограничениями, но он нужен государству", - рассказал Лещенко.

Что будет с рынком земли в Украине? pixabay.com

В Госгеокадастре напомнили, что с 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. С июля 2021-го до 1 января 2024 года будут действовать ограничения на покупку земли – не более 100 га в одни руки. До 2024 года покупать землю смогут только физические лица. Юридическим лицам покупать землю запрещается.

"Сегодня в Госгеокадастре проводим колоссальную работу, чтобы после старта оборота земель сельхозназначения сделать нашу структуру более удобным сервисом", - подчеркнул Лещенко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, после того как в апреле 2020 года Верховная Рада открыла украинцам доступ к геокадастрам, Всемирный банк захотел помочь с проведением технического аудита в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.