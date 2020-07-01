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Земельный кадастр Украины проверит Всемирный банк

01.07.2020 - 14:23

После того как в апреле 2020 года Верховная Рада открыла украинцам доступ к геокадастрам, Всемирный банк захотел помочь с проведением технического аудита в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Об этом сообщил глава ведомства Роман Лещенко, передает УНИАН.

"Всемирный банк взялся помочь с техническим аудитом в Госгеокадастре, который не проводился десять лет. Но уже через несколько недель мы получим базовую информацию о том, что имеем", – сказал он.

И добавил, что сейчас проводится расследование относительно программы бесплатной приватизации земель, которая проходила с многочисленными нарушениями.

"У нас нет центральной системы с перечнем людей, которые получили земельные участки. Были люди, которые по пять раз получали землю в разных областях Украины. Было роздано около 700 тыс. га земель, но это не была прозрачная процедура, существовали схемы по обходу систем документации", – сказал он.

Всемирный банк проверит украинскую землю

pixabay.com

Лещенко отметил, что еще одной проблемой является то, что вся система Госгеокадастра использует оборудование, не находящееся на гарантии.

Отметим, что в Украине запустили интерактивную спутниковую карту реального состояния полей по всей стране. Согласно ей, в Украине наличествует 4,3 млн га сельхозземли, которая не зарегистрирована в Государственном кадастре.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине уже с 1 января 2021 года будет работать система геопространственных данных, на данный момент она уже готова почти на 90%.

При этом Госгеокадастр уже дважды отменял тендер на проведение аэрофотосъемки большей части территории Украины ожидаемой стоимостью 276,59 млн грн.

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