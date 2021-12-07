Розыгрыш квартиры в ЖК Lucky Land: стал известен победитель

Онлайн-розыгрыш квартиры в ЖК Lucky Land по случаю пятилетия столичного ТРЦ Lavina Mall прошел 4 декабря, а уже 6 декабря стало известно имя победителя.

Об этом сообщили в пресс-службе застройщика – группы компаний DIM.

Описание: Награждение победителя Источник: Пресс-служба DIM Alt:

Победительницей стала Елена, уроженка Черниговской области, которая более 20 лет проживает в столице. Выигранная квартира пришлась очень кстати, поскольку женщина с семьей проживает в арендованном жилье. Победительницу пригласили на пресс-завтрак, во время которого и был вручен подарочный сертификат. Женщина поделилась своими впечатлениями от подарка и поблагодарила гостей за поддержку.

Руководитель Lavina Mall Дмитрий Лашин в свою очередь поблагодарил группу компаний DIM, которая откликнулась на предложение стать партнером в розыгрыше.

"Безусловно, выбирая партнера, мы обращали внимание на репутацию застройщика, качество и концепцию его строительных проектов. В результате мы получили взаимовыгодное сотрудничество, в котором выиграли все", - заявил Лашин.

Директор по маркетингу группы компаний DIM Ирина Михалева, вручая сертификат, пожелала семье победительницы только приятных моментов в новой квартире. Также группа компаний DIM возьмет на себя все расходы по оформлению документов и оплатит 19% налог. Руководитель отдела продаж ЖК Lucky Land Александр Одинцов пообещал Елене с семьей в ближайшие дни организовать экскурсию на строительство.

Ранее НЕРУХОМІ писали об условиях конкурса. Как известно, ЖК Lucky Land расположен рядом со 100 га хвойного леса и станцией метро "Академгородок". Новый квартал комплекса создается в партнерстве с известным архитектурным бюро Archimatika. Комплекс возводится по последним технологиям с продуманной инфраструктурой.