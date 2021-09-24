В ТРЦ Lavina Mall будут разыгрывать квартиру в ЖК Lucky Land

К пятой годовщине со дня основания ТРЦ Lavina Mall будет разыграна квартира в жилом комплексе Lucky Land от главного партнера мероприятия – группы компаний DIM.

Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

Для участия необходимо зарегистрировать чек, заполнить анкету и получить номер участника акции. Сделать это можно на информационном стенде акции в атриуме ТРЦ Lavina Mall. Условием участия в розыгрыше является покупка на сумму от 2000 грн в магазинах, расположенных на территории торгово-развлекательного центра, в период с 20 сентября по 4 декабря 2021. Сам же розыгрыш квартиры состоится 4 декабря. Среди призов также три сертификата на квадратный метр в ЖК Lucky Land.

О подробностях акции можно прочитать, перейдя по ссылке.

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Напомним, что жилой комплекс расположен рядом со 100 га хвойного леса и станцией метро "Академгородок". Новый квартал комплекса создается в партнерстве с известным архитектурным бюро Archimatika. Комплекс возводится по последним технологиям с продуманной инфраструктурой. Проектом предусмотрено 23 жилых дома высотой от 10 до 16 этажей с 4-мя встроенными группами временного пребывания детей дошкольного возраста, паркинги, школа и лицей.