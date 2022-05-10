Россияне "денацифицировали" торговый центр под Одессой. Есть погибшие. Фото

Очередной ракетный удар россия нанесла по Одессе поздно вечером, в понедельник, 9 мая. Одна из ракет попала в торговый центр Ривьера в селе Фонтанка под Одессой, вызвав масштабные разрушения.

Описание: Ракеты уничтожили торговый центр под Одессой Источник: Alt:

Описание: Ракеты уничтожили торговый центр под Одессой Источник: Alt:

Как сообщают местные СМИ, взрыв произошел приблизительно в 22:35. От ударной волны пострадал фасад жилого комплекса Парк Фонтанов. Она была на столько мощной, что дом, стоящий в 150 метров лишился окон и повыбивало балконные двери.

По данным ГСЧС, пожар ТЦ на площади тысяча квадратных метров был ликвидирован в 1:30. К тушению привлекались 35 человек и 7 единиц техники ГСЧС. По официальным сообщениям в результате обстрела погиб один человек еще двое были травмированы. Врачи рассказали, что состояние пострадавших – удовлетворительное, они полностью обеспечены медикаментами. Повреждения не осколочные, люди пострадали от падения металлоконструкций. К тушению привлекались 30 спасателей и 6 единиц техники.

Описание: Обломки российской ракеты Источник: dumskaya.net Alt:

Описание: Ракеты уничтожили торговый центр под Одессой Источник: dumskaya.net Alt:

Описание: Ракеты уничтожили торговый центр под Одессой Источник: dumskaya.net Alt:

Отмечается, что ТЦ уничтожен полностью, а российская пропаганда начала распространять фейки, что на территории центра размещались склады с западным вооружением.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 20 марта оккупанты выпустили баллистическую ракету по ТРЦ Retroville в Подольском районе Киева. В результате был поврежден один из входов в торговый центр, офисное здание, пострадал фитнес-центр. Взрывной волной повыбивало окна в рядом стоящих жилых домах. Представители торгового центра сообщили, что со временем отстроят его, о полном разрушении речь не идет.