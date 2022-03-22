В ТРЦ Retroville рассказали о разрушениях из-за ракетного удара

В результате ракетного удара по ТРЦ Retroville в Подольском районе Киева, который был совершен поздно вечером 20 марта, был поврежден один из входов в торговый центр, офисное здание, пострадал фитнес-центр.

Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

"В результате обстрела нанесен ущерб офисному зданию и спортивному центру Sport LIFE. Кроме того, повреждены фасады с юго-восточной стороны ТРЦ Retroville, один из 8 входов в торгово-развлекательный центр. Разбита часть витрин и нанесен ущерб отделке внутри ТРЦ Retroville", - говорится в сообщении.

Описание: Что осталось от ТРЦ Retroville Источник: facebook.com/retroville Alt:

Представители торгового центра сообщили, что со временем отстроят его, о полном разрушении речь не идет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в результате удара по торговому центру возник масштабный пожар, погибли восемь человек, по некоторым данным это были охранники ТРЦ. Взрывной волной повредило рядом стоящие жилые дома, жильцы сообщили о выбитых окнах и частично поврежденных фасадах. По сообщениям СМИ оккупантов, по торговому комплексу была выпущена гиперзвуковая ракета "Кинжал".