Российские бомбы уничтожили более 20% складов в Киевской области

В Киевской области в результате российских артобстрелов были уничтожены 21% складских помещений, в том числе офисы на территории комплексов.

Соответствующие данные приводит консалтинговая инвесткомпания в области коммерческой недвижимости CBRE Ukraine, передает Интерфакс-Украина.

Согласно приведенным данным полностью или частично разрушены 325 тысяч "квадратов" складских площадей. По состоянию на конец 2021 года в Киевской области общая площадь складов составляла примерно 1,6 млн "квадратов".

По данным аналитиков, российские оккупанты уничтожали склады умышлено, стараясь навредить логистике и создать таким образом гуманитарную катастрофу среди населения. Так, бомбы попадали в комплексы, в которых хранились продуктовые и фармацевтические товары, товары первой необходимости и прочее.

Оккупанты уничтожили полностью: Mirazh 1 (GBA 29,8 тыс. кв. м), основным арендатором которого был ритейлер Foxtrot, складской комплекс Kuehne + Nagel (GBA 19 тыс. кв. м); распределительный центр на левом берегу Киева (GBA 24 тыс. кв. м), принадлежавший крупнейшему украинскому продуктовому ритейлеру "ATБ"; комплекс Prologistic Services (GBA 10,25 тыс. кв. м), в котором располагалась фабрика по производству чая Lipton Unilever; складской объект UTA Service (GBA 23 тыс. кв. м) и овощное хранилище Vegi Trade (GBA 20 тыс. кв. м).

Описание: Источник: DSNS.GOV.UA Alt:

Также выяснили, что наибольшие разрушения были вдоль автомобильной трассы М-06 на Житомир.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным Минрегиона на конец марта, российские войска уничтожили в Украине около 4,5 тысячи жилых домов, 400 учебных заведений, 150 медучреждений, 100 предприятий. По предварительным оценкам, потери могут достигать десятков миллиардов долларов.