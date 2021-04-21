"Реконструкция" угрожает очередному старинному зданию в Киеве

В Киеве в ходе строительства могут разрушить очередное старинное здание – бывшую пивоварню Карла Шульца 1881 года постройки. Активисты общественной организации "Карта Реновации" подготовили обращение в Офис генпрокурора.

По словам рабочих, они осуществляют реконструкцию здания пивзавода, тем не менее на участке отсутствует информационный стенд с паспортом. Сюда активисты вызвали сотрудников полиции. Киевляне требовали начать расследование по факту самовольного строительства, поскольку застройщик не согласовал проведение работ с Министерством культуры, также, по словам активистов, у строителей нет и других разрешительных документов. Однако правоохранители отказались принимать заявление и составлять админпротокол.

Описание: Пивоварня Карла Шульца в Киеве Источник: facebook.com/renovation.map Alt:

Стоит отметить, что здание пивзавода не имеет охранного статуса, тем не менее находится в пределах центрального исторического ареала города Киева, в охранной зоне памятника истории "Завод "Красный Гумовик". Кроме того, Киевский горсовет не принимал решений о передаче земельного участка, на котором расположено здание, для реконструкции существующих зданий или нового капитального строительства.

Как сообщал краевед Антон Короб, акции "Киевского пивзавода №1" в 2000-м году купила компания "Сармат". Новый владелец заявил, что не будет вкладываться в развитие завода и передал в 2007 году права собственности другому подразделению SCM – компании "Эста Холдинг", которая занимается операциями с недвижимостью. Как известно, компания SCM принадлежит самому богатому украинцу Ренату Ахметову.

С 2009 года Киевский пивзавод №1официально как предприятие, прекратил свое существование. Помещения арендовали различные предприятия, мастерские, шиномонтаж.

Активисты утверждают, что большая часть здания завода не повреждена и его еще можно спасти.

Описание: Пивоварня Карла Шульца в Киеве Источник: facebook.com/renovation.map Alt:

НЕРУХОМІ ранее сообщали, что несколько недель назад возник большой скандал, когда в центре Киева разрушили доходный дом Уткина – здание дореволюционной постройки, которое относится к эпохе неоренессанса.