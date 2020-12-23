Реформа строительства: Минрегион собирается создать еще одну структуру

Госинспекцию градостроительства и Госсервисстрой собираются объединить в один орган, рабочее название которому будет Государственная инспекция градостроительного контроля (ГИГК).

Об этом заявил во заместитель министра развития громад и территорий Василий Лозинский во время круглого стола "Реформа ГАСИ: новая концепция", который организовала Конфедерация строителей Украины.

Описание: Кто будет контролировать строительство в Украине? Источник: pixabay.com Alt:

По словам чиновника, новый орган должен будет выполнять функции ГАСИ (которая сейчас находится в состоянии ликвидации) в течение переходного периода строительной реформы. Ориентировочно по срокам это будет около двух месяцев – до конца зимы.

Лозинский также отметил, что будет доработан законопроект о реформе. Поскольку тот вариант, который предложили парламенту, вряд ли устроит народных депутатов, считает заместитель министра.

Согласно обновленному документу, регистрацию объектов класса СС1 будут проводить органы местного самоуправления и нотариусы с использованием Единой электронной системы. Что касается зданий повышенной категории опасности, то их ввод и контроль строительства будет осуществлять ГИГК. Вести борьбу с незаконным строительством будут органы местного самоуправления. Работу всех структур будет контролировать Минрегион, добавил Лозинский.

Ранее источники НЕРУХОМІ сообщали, что в Украине будет создан новый контролирующий орган в строительной сфере – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины. При этом Госинспекцию градостроительства и Госсервисстрой упразднят.

Ранее Минрегион пытался возобновить полноценную работу Государственной архитектурно-строительной инспекции, "воскресив" постановление №553. Но Кабинет министров пока так и не рассмотрел этот вопрос, даже не включив его в повестку дня, несмотря на все уверения Министерства.

Подчеркнем, что в последнем отчете Национального банка Украины говорилось, что рынок недвижимости остается почти неконтролируемым, это создает риски как для обычных инвесторов, так и для финансовых учреждений.