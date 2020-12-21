Рынок недвижимости остается непрозрачным, обманутых инвесторов стало больше – НБУ

В Украине рынок первичной недвижимости остается почти неконтролируемым, что создает риски как для обычных инвесторов, так и для финансовых учреждений.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины, который был обнародован в понедельник, 21 декабря, передает пресс-служба НБУ.

Согласно приведенным данным, количество обманутых инвесторов существенно возросло из-за проблем с банком Аркада. Так, в НБУ насчитали, что в результате неблагонадежных застройщиков (Укрбуд, Укогруп и др.) только в Киеве пострадали более 40 тысяч человек.

В Нацбанке подчеркнули, что строительная реформа, которая стартовала в начале года, до сих пор находится в начальном состоянии, при этом не определен даже целевой формат системы контроля. Это, безусловно, является дестабилизирующим фактором для всего рынка.

В отчете НБУ также отметили, что в Верховной Раде были зарегистрированы несколько законопроектов, которые должны были улучшить ситуацию в строительстве, однако должного действия так и не возымели.

Описание: НБУ опубликовал отчет по состоянию рынка недвижимости Источник: pixabay.com Alt:

На фоне общей стагнации рынка, наиболее пострадала отрасль коммерческой недвижимости вследствие эпидемии коронавируса и карантинных мероприятий. В итоге здесь падение ставок составило около 10% по итогам первого полугодия, такая же ситуация будет наблюдаться и в ближайшем будущем. Только после окончания карантина отрасли понадобится не менее года, чтобы восстановить позиции.

Что касается рынка торговой недвижимости, то, согласно отчету НБУ, ему удалось выстоять карантин с наименьшими потерями.

Как сообщали НЕРУХОМІ, замглавы комитета Рады по вопросам строительства Елена Шуляк ранее заметила, что в Украине при самых скромных подсчетах коррупция в строительной сфере достигла 10 миллиардов гривен в год. По ее словам, коррумпированность связана с сильно устаревшими государственными строительными нормами.