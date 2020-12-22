В строительной сфере хотят создать новый контролирующий орган

В Украине будет создан новый контролирующий орган в строительной сфере – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ).

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ сообщили высокопоставленные источники.

По нашим данным, документы о создании нового органа ушли на согласование в Министерство юстиции и другие центральные органы исполнительной власти еще в пятницу, 18 декабря. Есть также большая вероятность, что решение о создании ГИАГ будет принято уже на ближайшем внеочередном заседании Кабинета министров.

Описание: Кто будет контролировать строительство в Украине? Источник: pixabay.com Alt:

Также стало известно, что созданные в рамках проведения реформы Государственная градостроительная инспекция и Государственная сервисная служба градостроительства будут полностью ликвидированы

"О реорганизации структур даже не идет речь", - подчеркнул источник.

Какие конкретно функции будут возложены на ГИАГ, пока неизвестно.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Минрегион пытался возобновить полноценную работу Государственной архитектурно-строительной инспекции, "воскресив" постановление №553. Но Кабинет министров пока так и не рассмотрел этот вопрос, даже не включив его в повестку дня, несмотря на все уверения Министерства.

Минрегион и профильного министра Алексея Чернышова нередко критиковали за непродуманность реформы, преждевременную ликвидацию ГАСИ, что привело к коллапсу в строительной сфере.

Подчеркнем, что в последнем отчете Национального банка Украины говорилось, что рынок недвижимости остается почти неконтролируемым, это создает риски как для обычных инвесторов, так и для финансовых учреждений.