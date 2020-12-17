Минрегион снова облажался: на этот раз с "запуском" ГАСИ

Министерство развития общин и территорий Украины явно поспешило с "возвращением" Государственной архитектурно-строительной инспекции, что не дождалось официального решения со стороны Кабинета министров.

Так, пресс-служба Минрегиона на своем официальном сайте, телеграм-канале и прочих ресурсах распространила информацию о том, что Кабинет министров во время вчерашнего заседания вернул в действие постановление №553 "О порядке осуществления государственного архитектурно-строительного контроля".

Впрочем, этот вопрос не был включен даже в повестку дня. Чтобы исправить неприятную ситуацию, пресс-служба Министерства попробовала удалить свои сообщения и посты о заседании Кабинета министров и решений по поводу ГАСИ.

Но, как известно, "рукописи не горят".

Описание: Скриншот Источник: Alt:

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, что Минрегион остро раскритиковали на одном из заседаний Временной следственной комиссии по вопросам коррупции в органах строительства за непродуманность реформы и преждевременную ликвидацию ГАСИ. Очевидно понимая, что государство окончательно теряет контроль в отрасли, Министерство решило снова "воскресить" Госархстройинспекцию.