В Житомире митингуют против масштабного строительства во дворе жилых домов

В Житомире жители по улице Героев Десантников протестовали против строительства новых жилых высоток на месте стадиона во дворе.

Как сообщает "Суспільне", в понедельник, 21 декабря, жильцы провели общественные слушания с представителями строительной компании. Представитель застройщика рассказал, что по улице Героев Десантников 25-А и 27-А собираются возвести два девятиэтажные здания, суммарно на 296 квартир.

Активисты полагают, что в результате строительства могут пострадать рядом стоящие дома. К тому же местная инфраструктура не рассчитана на появление здесь новых высоток, что безусловно приведет к определенным неудобствам для проживающих здесь людей.

"Уменьшается игровой комплекс для детей, нагрузки на коммуникации произойдут существенные. Очень опасно для дома 35. У нас здесь почва – это песок. И никто не знает, что под скалой, на которую должны застраиваться дома, не находится ли там какой-то водоем", - заявили на встрече митингующие.

Описание: Во дворе хотят построить сразу два жилых многоквартирных дома Источник: Скриншот Alt:

Городские власти в свою очередь заявили, что данный участок был продан еще в 2005 году с помощью аукциона. Однако строительная компания пока не предоставила план визуализации. Поэтому не понятно, как будет организована инфраструктура, что будет с парковкой автомобилей, детскими и спортивными площадками. Ввиду этого Житомирский горсовет не выдал градостроительные условия и ограничения, у строительной компании нет на данный момент разрешений на начало строительных работ, подчеркнул заместитель директора мэра Житомира Сергей Кондратюк.

Как сообщали НЕРУХОМІ, застройщик РИЕЛ строит в Киеве ЖК Forward впритык к советским хрущевкам. Так, в 2019 году ООО "Рыбалко-компани" получило разрешение на реконструкцию жилого дома под многоэтажку по ул. Маршала Рыбалко 5а в Шевченковском районе Киева. А уже в мае 2020 года на этом участке начали сооружать ЖК Forward.