Разработан законопроект о реконструкции устаревшего жилого фонда

Документ, который вносит изменения в Закон о реконструкции устаревшего жилья, был разработан Министерством развития общин и территорий.

Как сообщает пресс-служба Минрегиона, разработанный законопроект определяет порядок принятий решений относительно реконструкции устаревшего жилфонда, упрощает вопрос с финансированием, а также сами объекты, которые нуждаются в реконструкции.

Согласно сообщению Минрегиона, мерами комплексной реконструкции кварталов определяется:

- реконструкция многоквартирного дома в пределах квартала (микрорайона);

- модернизация многоквартирных домов в пределах квартала (микрорайона);

- снос многоквартирных домов в пределах квартала (микрорайона) с последующим новым строительством объектов;

- реконструкция объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, расположенных в пределах квартала (микрорайона).

Описание: В Украине решают, как быть с устаревшим жильем Источник: 5.ua Alt:

В документе говорится, что утверждать программы и проекты реконструкции будут органы местного самоуправления. Они же вместе с застройщиком будут отвечать за расселение людей, которое будет происходить на основании договоров: речь идет о предоставлении такого же объекта недвижимости.

Важно также знать, что жильцов должны расселять с их согласия в квартиры маневренного фонда, построенные в первоочередном порядке.

В Минрегионе сообщают, что законопроект прошел общественные слушания, сейчас готовится правовая экспертиза и получение заключения от Министерства юстиции. После этого документ будет представлен на рассмотрение Кабмина.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно сообщению "Киевгенплана", только в Киеве находится около трех тысяч домов-хрущевок, которые отнесены к устаревшему жилому фонду. Стоит отметить, в среднем их физический износ составляет порядка 60%. При этом вопрос расселения жильцов является одним из ключевых в решении этого вопроса. В "Киевгенплане" считают, что Рада должна изменить норму о согласии 100% жильцов на реконструкцию.