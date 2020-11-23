Разработан законопроект о реконструкции устаревшего жилого фонда

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Документ, который вносит изменения в Закон о реконструкции устаревшего жилья, был разработан Министерством развития общин и территорий.
Как сообщает пресс-служба Минрегиона, разработанный законопроект определяет порядок принятий решений относительно реконструкции устаревшего жилфонда, упрощает вопрос с финансированием, а также сами объекты, которые нуждаются в реконструкции.
Согласно сообщению Минрегиона, мерами комплексной реконструкции кварталов определяется:
- реконструкция многоквартирного дома в пределах квартала (микрорайона);
- модернизация многоквартирных домов в пределах квартала (микрорайона);
- снос многоквартирных домов в пределах квартала (микрорайона) с последующим новым строительством объектов;
- реконструкция объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, расположенных в пределах квартала (микрорайона).
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В документе говорится, что утверждать программы и проекты реконструкции будут органы местного самоуправления. Они же вместе с застройщиком будут отвечать за расселение людей, которое будет происходить на основании договоров: речь идет о предоставлении такого же объекта недвижимости.
Важно также знать, что жильцов должны расселять с их согласия в квартиры маневренного фонда, построенные в первоочередном порядке.
В Минрегионе сообщают, что законопроект прошел общественные слушания, сейчас готовится правовая экспертиза и получение заключения от Министерства юстиции. После этого документ будет представлен на рассмотрение Кабмина.
Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно сообщению "Киевгенплана", только в Киеве находится около трех тысяч домов-хрущевок, которые отнесены к устаревшему жилому фонду. Стоит отметить, в среднем их физический износ составляет порядка 60%. При этом вопрос расселения жильцов является одним из ключевых в решении этого вопроса. В "Киевгенплане" считают, что Рада должна изменить норму о согласии 100% жильцов на реконструкцию.
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