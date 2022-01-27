Рада отказалась увольнять главу ФГИ. Сенниченко написал повторно заявление

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подал повторное заявление об увольнении после того, как Верховная Рада отказалась удовлетворять предыдущее и не отправила его в отставку.

Как сообщает Интерфакс-Украина, за отставку главы ФГИ в четверг, 27 января, проголосовали 223 нардепа при минимально необходимых 226 голосах. Поэтому Сенниченко решил написать повторно заявление. Он подчеркнул, что готов оказывать любую помощь своему преемнику в качестве советника, либо же эксперта, способствуя " привлечению инвестиций и борьбе с коррупцией". Он также отметил, что его не приглашали в парламенте для отчета о выполненной работе на должности главы Фонда. Сенниченко подчеркнул, что решение об отставке является его личным решением.

Описание: Рада провалила голосование по отставке Главы Фонда госимущества Источник: пресс-служба ФГИУ Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, первое заявление об отставке Сенниченко написал в ноябре прошлого года. По данным бывшего нардепа Сергея Лещенко, на такой шаг глава ФГИ пошел из-за провальной приватизации бывшего завода "Большевик". Впрочем, сам Сенниченко это утверждение опроверг.

Тем не менее 13 января стало известно, что суд арестовал 100% акций уставного капитала бывшего завода "Большевик". В ГБР расследуют вероятность незаконного отчуждения завода из госсобственности по заниженным ценам, что нанесло ущерб экономике Украины. В АМКУ также расследуют вероятность сговора во время аукциона по продаже предприятия.