Прокуратура вернула Киеву участок, на котором сын Омельченко хотел построить комплекс

Прокуратура Киева в Северном апелляционном суде доказала незаконность договора аренды на земельный участок в Соломенском районе столицы, на котором намечалось строительство многофункционального комплекса.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов в среду, 20 января.

Как стало известно, Киевсовет передал частной компании земельный участок в аренду на 10 лет по улице Генерала Шаповала для строительства и обслуживания многофункционального комплекса с подземным паркингом. Договор заключили в связи с приобретением компанией имущества на этом участке, которое оказалось автозаправочной станцией, площадью 22 квадратных метра.

Описание: Суд поддержал прокуратуру Источник: pixabay.com Alt:

В итоге, площадь выделенного земельного участка оказалась в 27 раз больше, чем площадь АЗС, а решение о выделении земли принято Киевсоветом с нарушением норм законов, без проведения торгов.

Вследствие указанных нарушений бюджет города недополучил значительную сумму средств, которые территориальная громада Киева могла бы получить от продажи права аренды земельного участка на аукционе.

Суд согласился с доводами прокуратуры, а договор аренды земли, заключенный между Киевским городским советом и частной компанией, признал недействительным.

Как сообщают "Наші гроші", в 2018-2019 годах "Смарт-Девелопмент" получил в аренду четыре участка общей площадью 1,52 га по ул. Генерала Шаповала, 1-3. В сентябре 2020 года фирма получила градостроительные условия и ограничения для проектирования "зданий гостиничного, офисного и многофункционального назначения" на этих участках. Высота застройки планировалась ориентировочно от 68 м до 78 м, то есть примерно 25 этажей.

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Одним из собственников компании значится сын экс-мэра Александр Омельченко-младший.

Ранее НЕРУХОМІ писали, что киевская прокуратура попытается отсудить у частной компании земельный участок, стоимостью почти 111 млн гривен.