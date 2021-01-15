Столичная прокуратура собирается отсудить участок, который стоит больше 100 млн

Киевская прокуратура попытается отсудить у частной компании земельный участок, стоимостью почти 111 млн гривен.

Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Как рассказали в прокуратуре, этот участок расположен в Днепровском районе Киева по проспекту Соборности, его площадь – 1,13 га. В ходе следствия было выяснено, что оформление права собственности произошел на основании поддельных документов.

Так представители частной компании получили землю с регистрацией за собой права собственности на нежилые помещения, расположенные на территории с целью дальнейшего отвода.

Описание: Прокуратура будет судиться за участок в Киеве Источник: kyiv.gp.gov.ua Alt:

Столичная прокуратура просит суд отменить регистрацию и признать договор купли-продажи недействительным и вернуть земельный участок в собственность города.

Уже известно, что подготовительное заседание суда состоится 24 февраля.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на территории парка имени Андрея Малышко может начаться незаконное строительство. Чтобы этого не допустить, столичная прокуратура подала иск в суд. Здесь правоохранители требуют вернуть Киеву один гектар парка стоимостью около 47 млн гривен.