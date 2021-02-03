Прокуратура отсудила у застройщика земельный участок в Оболонском районе Киева

Органы прокуратуры в судебном порядке вернули участок земли в Оболонском районе столицы, на котором застройщик вопреки договору аренды так и не начал строительство.

Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Отмечается, что земельный участок находится по ул. Степана Бандеры. Согласно решению Киевсовета его предоставили частной компании в аренду сроком на 15 лет. Здесь должно было бы начаться строительство станции технического обслуживания, складских и офисных помещений с дальнейшей эксплуатацией.

"По условиям договора арендатор обязывался завершить застройку земельного участка не позднее, чем через три года с момента государственной регистрации договора", - сообщили в прокуратуре.

Описание: Суд согласился с доводами прокуратуры Источник: pixabay.com Alt:

Тем не менее, по истечению указанного срока на земельном участке так и не началось строительство.

Ввиду прямого нарушения договора аренды, суд согласился с приведенными доводами прокуроров и обязал застройщика вернуть участок столичной громаде. Приблизительная стоимость участка – 16 млн гривен.

Как сообщали НЕРУХОМІ, прокуратура Киева в Северном апелляционном суде доказала незаконность договора аренды на земельный участок в Соломенском районе столицы, на котором намечалось строительство многофункционального комплекса.