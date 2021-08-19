Прокуратура не смогла остановить застройку Никольской Слободки в Киеве

Апелляционный суд отказал прокуратуре, которая добивалась отмены постановления Днепровского райсуда Киева, который в свою очередь отменил запрет на проведение строительных работ на участке по улице Никольско-Слободская 7-9, где возводится ЖК Sundance.

Запрет на строительство и арест на участок наложил следственный судья 13 марта 2020 года, однако 19 июля уже этого года Днепровский райсуд отменил арест и запрет, а уже апелляционная инстанция подтвердила это решение.

Описание: ЖК Sundance Источник: Alt:

Застройщик заявил, что теперь нет никаких ограничений для проведения строительных работ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительную технику на участок ЖК Sundance начали свозить 4 августа. При этом, как утверждают местные жители, перед этим на соседних домах начали расклеивать листовки, в которых застройщик сообщил о возобновлении строительства. По его словам, все работы законны, они будут вестись исключительно в пределах участка, доступ к набережной Русановской затоки не будут перекрываться.

Вместе с тем, как сообщили киевляне, технику начали свозить ночью, что вызвало дискомфорт.

Стоит также подчеркнуть, что целевое назначение двух участков не соответствует намерениям застройки – здесь строить жилой комплекс нельзя. Девелопер проекта – компания "Фундамент", а заказчик – ООО "Новая Слободка".