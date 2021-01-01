Продается особняк, в котором жил Ди Каприо. Фото

В Канаде будет выставлен на продажу особняк, в котором жил голливудский актер Леонардо Ди Каприо, когда снимался в фильме "Выживший".

Как сообщает HUFFPOST, аукцион по продаже этой элитной недвижимости должен стартовать 22 января 2021 года. Первоначальный взнос для желающих поучаствовать - $100 тысяч.

Описание: Особняк продается на аукционе Источник: huffingtonpost.ca Alt:

Внутри особняка есть огромный бассейн, домашний кинотеатр, баскетбольная площадка, тренажерный зал. Его площадь – 1,4 тысячи "квадратов". Кроме того, дом расположен в живописном месте – рядом находятся горы, на которые открывается красивый вид.

Описание: Особняк продается на аукционе Источник: huffingtonpost.ca Alt:

Брокеры утверждают, что до центра Калгари всего 20 минут езды на автомобиле.

Описание: Особняк продается на аукционе Источник: huffingtonpost.ca Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, американский миллиардер Стивен Удвайр-Хейз несколько лет пытается безуспешно продать свой дом в Беверли-Хиллз. Стоимость особняка – $160 млн. Это самая дорогая вилла в Соединенных Штатах Америки.