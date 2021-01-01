Продается особняк, в котором жил Ди Каприо. Фото

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В Канаде будет выставлен на продажу особняк, в котором жил голливудский актер Леонардо Ди Каприо, когда снимался в фильме "Выживший".
Как сообщает HUFFPOST, аукцион по продаже этой элитной недвижимости должен стартовать 22 января 2021 года. Первоначальный взнос для желающих поучаствовать - $100 тысяч.
Особняк продается на аукционе
huffingtonpost.ca
Внутри особняка есть огромный бассейн, домашний кинотеатр, баскетбольная площадка, тренажерный зал. Его площадь – 1,4 тысячи "квадратов". Кроме того, дом расположен в живописном месте – рядом находятся горы, на которые открывается красивый вид.
Особняк продается на аукционе
huffingtonpost.ca
Брокеры утверждают, что до центра Калгари всего 20 минут езды на автомобиле.
Особняк продается на аукционе
huffingtonpost.ca
Как сообщали НЕРУХОМІ, американский миллиардер Стивен Удвайр-Хейз несколько лет пытается безуспешно продать свой дом в Беверли-Хиллз. Стоимость особняка – $160 млн. Это самая дорогая вилла в Соединенных Штатах Америки.
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