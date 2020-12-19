Как выглядит сама дорогая вилла в США. Фото

Американский миллиардер Стивен Удвайр-Хейз несколько лет пытается безуспешно продать свой дом в Беверли-Хиллз. Стоимость особняка – $160 млн. Это самая дорогая вилла в Соединенных Штатах Америки.

Описание: Самая дорогая вилла в США Источник: nypost.com Alt:

Как сообщает The New York Post, дом начал строиться еще в 1993 году, все строительство длилось около пяти лет. Над проектом работал архитектор Уильям Габлински. Весь особняк состоит из главного дома, трех гостевых и отдельного помещения для персонала. В главном здании расположены 20 спален, 23 ванные комнаты, винный погреб. Во внутреннем дворике смогут припарковаться 30 автомобилей. Общая площадь виллы – 2600 квадратных метров.

Описание: Самая дорогая вилла в США Источник: nypost.com Alt:

Известно, что Стивен Удвайр-Хейз долгое время предпочитал здесь не жить, поэтому дом сдавался в аренду. Нередко этим пользовались известные личности. В разное время здесь проживали Сильвестр Сталлоне, Эдди Мерфи и Дензел Вашингтон.

Описание: Самая дорогая вилла в США Источник: nypost.com Alt:

Брокеры считают, что продажа с помощью аукциона – отличная идея, поскольку таким образом можно привлечь больше покупателей.

Описание: Самая дорогая вилла в США Источник: nypost.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Амстердаме продают гараж, стоимость которого оценили в 1 млн евро. Согласно данным местных риелторов, это самый дорогой гараж во всей стране.