Приложение для заказа еды и лекарств запускает застройщик DIM Group

Девелоперская компания DIM Group совместно с сервисами Liki24 и Goodex разработала и запустила мобильное приложение "Мій DIM" для инвесторов, выбравших недвижимость в ЖК компании.

Об этом сообщили в пресс-службе DIM Group.

Как подчеркнули в компании, с помощью приложения пользователи смогут оптимизировать получение необходимых услуг. Функционал приложения позволяет оплачивать коммунальные платежи, услуги по содержанию дома, оставлять заявки, а также заказывать еду или лекарства на дом. По словам директора управляющей компании DIM Expert Татьяны Сердюк, в Украине это первое такое приложение от застройщиков. "Ваша квартира в DIM – ваш самый большой гаджет и мы делаем все возможное, чтобы пользоваться им было комфортно, легко и приятно", - добавила она.

Описание: Источник: Alt:

Кроме того, через смартфон можно будет узнавать новости о своем жилом комплексе и компании, следить за своими платежами и другое.

Директор по маркетингу группы компаний DIM Ирина Михалева отметила, что это только первый релиз проекта, поэтому в дальнейшем его ждут новые улучшения и новый функционал. Так в будущем инвесторы смогут следить за строительством комплексов через приложение, выплачивать рассрочку и узнавать о спецпредложениях от застройщика.

Сервисы доставки еды и лекарств Liki24.com и Goodex24.com приняли предложение о сотрудничестве. Зарегистрироваться в приложении можно по номеру телефона, скачать его можно в App Store и Google Play. Доступ максимально безопасен, поскольку предусмотрено двухфазное подтверждение и сейчас сервисом могут пользоваться только жители комплексов от DIM.

Как сообщали НЕРУХОМІ, DIM Group объявила о запуске нового проекта – малоэтажного комплекса Park Lake City AQUA в рамках расширения загородного клубного комплекса Park Lake City, который находится на 10-м километре Новообуховского шоссе.