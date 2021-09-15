DIM Group запускает новый проект – комплекс Park Lake City AQUA

Девелоперская компания DIM Group объявила о запуске нового проекта – малоэтажного комплекса Park Lake City AQUA в рамках расширения загородного клубного комплекса Park Lake City, который находится на 10-м километре Новообуховского шоссе.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в DIM Group, новый комплекс представлен четырехэтажными домами, архитектура которых выполнена в минималистическом стиле, с квартирами различных площадей (от 45 до 152 "квадратов") и планировок, с панорамными окнами и просторными террасами, что сделает жилье еще более наполненным солнечным светом.

Также жители квартала AQUA смогут воспользоваться всеми преимуществами инфраструктуры комплекса Park Lake City. В их распоряжении будут беговые дорожки и спортивные площадки, озеро с песчаным пляжем и зонами отдыха, магазины, рестораны, школа и детсад.

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Для строительства комплекса будут использованы передовые технологии с использованием экологических материалов высокого качества. Стены будут из керамического кирпича с теплоизоляцией из минеральной ваты, крыша с вентилируемым слоем теплоизоляции, в каждой квартире установят электрический котел для индивидуального отопления, а сам комплекс будет строиться по монолитно-каркасной технологии.

Как сообщали НЕРУХОМІ, первые два дома комплекса Park Lake City удалось ввести в эксплуатацию в июле. Стоит отметить, что это первый в Украине загородный жилой комплекс бизнес-класса, у которого есть свой водоем.