Полиция взялась за расследование строительства ЖК FELICITA в Одессе

В Одессе жители улицы Рыбальская Балка обратились в полицию из-за строительства ЖК FELICITA посреди частного сектора по улице Рыбачья балка, 1-г.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.
Правоохранители сообщили, что на одном из сайтов нашли объявления о продаже одно-, двух-, трехкомнатных и двухуровневых квартир в указанной новостройке.
"Жители окрестных домов переживают о негативных последствиях для их собственного жилья, к которым может привести нарушение застройщиком строительных норм", - сообщили полицейские.
Также, в полиции сообщили, что обеспокоенность вызывает то, что будущие инвесторы попробуют купить здесь недвижимость, но в последствии не смогут оформить недвижимость в соответствии с действующим законодательством.
Строительство ЖК FELICITA в Одессе
od.npu.gov.ua
"По заявлениям одесситов в территориальном отделе полиции начали досудебное расследование. Во время осмотра земельных участков специалист соответствующего государственного учреждения подтвердил, что там строится многоквартирный дом, а не заявленные несколько индивидуальных", - сообщили в правоохранительных органах.
Как сообщали НЕРУХОМІ, Киевский районный суд Одессы запретил проводить незаконные строительные работы на ЖК FELICITA. Как сообщили в одесском ГАСКе, такое строительство - классическая схема застройки в частном секторе, которая наносит вред жителям соседних домов, а также представляет угрозу потенциальным инвесторам.