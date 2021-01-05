Переменчивая ГАСИ: кому инспекция разрешила и отказала в строительстве ЖК на прошлой неделе

Последняя неделя 2020 года была для Государственной архитектурно-строительной инспекции напряженной: в один и тот же день она разрешала, а затем отказывала застройщику в строительстве жилого комплекса.

Кому же ГАСИ с 28 по 31 декабря предоставила разрешение на строительство ЖК (СС3) или отказала, какие комплексы приняла в эксплуатацию, а какие нет – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Имеют разрешение

1. ЖК переулок Милославский от Киевгорстрой по пер. Милославский, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 и пер. Милославский, 34а, 40а, 42а, 44а, 46а, 50а, 52а, 54а, 56а, 46, 48, 50, 52, 54, 56 в Деснянском районе Киева.

Разрешение предоставлено на строительство 27-этажных жилых домов с пристроенными нежилыми помещениями и детским дошкольным учреждением на 80 мест. Всего в комплексе предусмотрено 1393 квартиры, подземный паркинг.

2. ЖК по ул. Заричанская, 3/3в от Строительный Альянс Групп в Хмельницком.

Разрешение предоставлено на строительство 10-этажного дома, состоящего из 194 квартир.

3. ООО "Офисный центр "Позняки" получило разрешение на строительство ЖК по ул. Михаила Драгоманова, 31-с в Дарницком районе Киева.

В жилом комплексе на 16 этажей предусмотрено 102 квартиры, 32 апартамента и паркинг на 43 мест.

4. ЖК Лазурный от Градстрой по ул. Лосевский 2-Д, 2-Г в Харькове.

Согласно Реестру строительной деятельности разрешение выдано на застройку двух земельных участков.

Разрешение не получили

1. ЖК 50Avenue по проспекту Победы 50-а в Шевченковском районе Киева.

Разрешение на строительство ЖК на территории, которая в соответствии с градостроительной документацией относится к зеленым насаждениям общего пользования пытались получить на возведение торгово-офисного комплекса с рестораном быстрого питания, благоустройством и озеленением сквера.

Основания для отказа: квалификационный сертификат инженера технадзора Георгия Борисовича Замлинского не соответствует, так как технадзор на объектах по классу последствий СС3 может осуществляться только ведущими инженерами по техническому надзору; не предоставлены градостроительные условия и ограничения; не предоставлены технические условия относительно газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения; не предоставлен расчет класса последствий (ответственности); не предоставлен генеральный план на топографической основе масштабом 1:500 или 1:1000; не представлен план трасс внешних инженерных сетей и коммуникаций масштабом 1:2000; не предоставлены планы этажей, фасадов масштабом 1:50 или 1:100 или 1:200; не предоставлен документ об утверждении проектной документации; не предоставлена фотокопия документа о назначении лиц, осуществляющих авторский надзор, заверенная заказчиком; не предоставлена фотокопия договора подряда; не предоставлен приказ о назначении исполнителя работ; не представлен экспертный отчет по рассмотрению проектной документации.

2. ЖК Лазурный от ГрадСтрой по ул. Лосевский 2-Д, 2-Г в Харькове.

То есть в один и тот же день, 28 декабря 2020, ЖК Лазурный в Харькове получил как разрешения на застройку двух земельных участков с кадастровыми номерами 6310137200:01:016:0017 и 6310137200:01:016:0018, так и отказы в выдаче разрешений на каждый из этих участков отдельно. Разработка проектной документации также осуществлялась на основании различных градостроительных условий и ограничений.

Основания для отказа (на земельный участок 6310137200:01:016:0018): в реестре строительной деятельности добавлено сканкопию договора суперфиция и выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, где пользователем (суперфициарием) земельного участка является ОК "ЖСК "ОРХИДЕЯ-5 ", тогда как заказчиком строительства выступает ОК "ЖСК "ОРХИДЕЯ-4"; название объекта строительства в градостроительных условиях и ограничениях не соответствует названию в экспертном отчете.

Основания для отказа (на земельный участок 6310137200:01:016:0017): в реестре строительной деятельности добавлено сканкопию договора суперфиция и выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, где пользователем (суперфициарием) земельного участка является ОК "ЖСК "ОРХИДЕЯ-4 ", тогда как заказчиком строительства выступает ОК "ЖСК "ОРХИДЕЯ-5"; название объекта строительства в градостроительных условиях и ограничениях не соответствует названию в экспертном отчете.

3. ООО "Валдис Плюс" на строительство ЖК со встроенными группами временного пребывания детей дошкольного возраста и паркингом по адресу: ул. Степана Бандеры, 30, 30-А в Оболонском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлен распорядительный документ о назначении ответственного исполнителя работ; проектирование ведется за пределами отведенного земельного участка; проектом не предусмотрено устройство площадок для временной стоянки велосипедов; объект строительства не обеспечен зарядными устройствами для автомобилей с электрическими двигателями; дом не разделен на противопожарные отсеки по высоте через каждые 50 м, не обеспечен подъезд и круговое движение пожарной техники возле дома; не выполнены требования ДБН (высотные здания) по размещению площадки для вертолетов; не выполнены требования ДБН по устройству лифтов с проходной кабиной; не предоставлено согласование высотности уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации.

4. ООО "Вуд Гейтс" на строительство жилого дома со встроенными помещениями по ул. Отдыха, 25 в Святошинском районе Киева.

Основания для отказа: не соблюдены требования по согласованию проектных решений в части определения максимальной отметки высоты объекта; не соблюдены требования по максимально допустимой плотности населения; не соблюдены требования по максимально допустимого процента застройки; не представлен генеральный план на топографической основе масштабом 1:500 или 1:1000; не соблюдены требования по минимальной расчетной площади земельного участка для отдельно стоящего жилого дома; не предоставлен приказ о назначении прораба.

Учитывая основания для предоставления прошлого отказа, следует, что заказчик за 3 недели устранил нарушения в отношении не обеспечения достаточного количества машиномест для стоянки автомобилей; несоблюдение расстояний от открытой автостоянки к жилому дому; представление технических условий, выданных Институтом "Киивтелекомелектропроект", которые потеряли силу; не обеспечение нормативных размеров придомовых площадок; невыполнение требований по минимальным площадям жилых помещений в квартире; несоблюдение требований по устройству паркомест для маломобильных групп населения; осуществление проектирования за пределами земельного участка и т.п.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Бароновский от Комбината производственных предприятий на ул. Кременчугской, 54б в с. Алмазный Полтавского района Полтавской области (жилой дом №2, II очередь строительства).

В ноябре 2020 года был введен жилой дом № 1. Сейчас ЖК полностью принят в эксплуатацию. Застройщиком соблюдены заявленные сроки.

2. ЖК Загребелье от Инвест Родина по ул. Бригадной, 14 в Тернополе (III очередь).

Первоначально заявленная дата принятия в эксплуатацию – 1 квартал 2019 года.

3. ЖК Свобода от СТМ на ул. Свободы, 12 в Черкассах (1 очередь).

Первоначально заявленная дата принятия в эксплуатацию – 1 квартал 2019 года.

Отказано в принятии к эксплуатации

1. ЖК на Петлюры 21-б от Атлант по ул. Петлюры Симона, 21-б в Броварах Киевской области.

Основания для отказа: не предоставлены акты на закрытие скрытых работ.

2. ЖК Клубный от ZIM Group по ул. Колоса Сергея, 2е (микрорайон "Жуляны") в Соломенском районе Киева.

ЖК, что как заявлено должен состоять из 24 квартир, построили на приусадебном участке на основании разрешения на строительство индивидуального жилого дома (усадебного типа). Однако инспектора ГАСК огорчило только отсутствие документации.

Основания для отказа: не представлены акты испытания оборудования, инженерных систем, сетей, другая документация.

3. ЖК Эко-дом на Тракте от Эко-дом, который расположен по ул. Шухевича в с. Лисиничи Пустомытовского района Львовской области (1 очередь – многоквартирный жилой дом №1 и ТП, 2 очередь – многоквартирный жилой дом № 2). Это уже третий отказ на этот комплекс.

Основания для отказа: не завершены работы по устройству систем отопления квартир; на жилых этажах здания не установлены пожарные кран комплекты; ненадлежащим образом ведется исполнительная документация.

4. ЖК Svitlo Park от Футура дом по Надднепрянскому шоссе, 2-А в Голосеевском районе Киева. Это первый отказ в принятии к эксплуатации.

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оборудования, инженерных систем и сетей.

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, кто из застройщиков получит право строить, а кто пойдет устранять недостатки в проекте, кому посчастливится ввести свой объект в эксплуатацию, а кому нет, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.