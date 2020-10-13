От забора недавно отреставрированного Мариинского дворца уже отвалился фрагмент

В Киеве начал разрушаться забор Мариинского дворца, который был открыт в прошлом месяце после долгой реставрации.

Фотографии отпавшего декора разместили в сети очевидцы.

Описание: Забор Мариинского дворца обвалился Источник: Facebook/ Александр Билецкий Alt:

Реставрационные работы начались еще в 2007 году и должны были закончиться в 2010. Однако из-за недостаточного финансирования их часто приостанавливали. Это привело к тому, что отреставрированные части разрушались и приходилось все делать заново. В итоге смета (по данным на 2015-й год) выросла до 1,3 млрд гривен с 423 млн (согласно сметы на 2007 год). В свою очередь, в Офисе президента, ссылаясь на данные Госуправления делами, заявили, что на ремонт с 2007 года потратили 992 млн гривен.

Описание: Забор Мариинского дворца обвалился Источник: Facebook/ Александр Билецкий Alt:

Первый официальный прием в Мариинском дворце прошел в 2018 году. Однако работы по реставрации еще не были закончены и продолжались.

С 4 сентября Мариинский дворец отреставрирован и снова принимает всех желающих. Но прошло чуть больше месяца, как от забора отвалился декор. Более того, как видно по фотографиям, он держался на монтажной пене.

Описание: Забор Мариинского дворца обвалился Источник: Facebook/ Александр Билецкий Alt:

Мариинский дворец является памятником архитектуры XVIII века. Его возвели по чертежам итальянского архитектора Растрелли.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве памятники архитектуры нередко страдают от недобросовестных застройщиков. С начала 2020 года инспекторы Департамента охраны культурного наследия Киева осуществили 113 проверок, в итоге выписали штрафов почти на миллион гривен.