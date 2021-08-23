Одесский ГАСК смог лишь частично снести незаконную постройку на Ришельевской

В Одессе на Ришельевской, 41 демонтировали часть незаконной постройки, которая велась с самозахватом территории.

Об этом написал глава одесского ГАСКа Александр Авдеев у себя в Facebook.

"Мы неоднократно предупреждали владельца и судились против захвата городской земли и надстройки этажей. Но его это не остановило", - написал глава местного ГАСКа.

В связи с этим коммунальные службы частично демонтировали незаконные конструкции. Авдеев также напомнил, что суд не разрешил убирать нахалстрой на Ришельевской, который возвели под видом реконструкции квартиры. В итоге здесь выросла семиэтажка. Поэтому ГАСК убрал лишь часть постройки на городской земле и продолжит в судах добиваться демонтажа незаконно построенного здания.

Так, здесь построили 7-этажное здание с цокольным этажом вместо 5-ти этажного, как предусмотрено утвержденной проектной документацией и экспертным заключением. Была превышена предельно допустимая высота здания (вместо 18,6 м, как указано в градостроительных условиях и ограничениях, уже построили 21 м), застройщик увеличил площадь застройки, документы, которые бы давали право на выполнение строительных работ по строительству 7-этажного здания по данному адресу, в соответствии с Реестром строительной деятельности отсутствуют.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Одесский окружной админсуд отклонил иск Госархстройконтроля относительно сноса незаконной постройки на Ришельевской, 41. В июне прошлого года ГАСК подал в ООАС, требуя отменить начало строительных работ из-за несоответствия в документах. Но суд отклонил тогда иск тоже.