Одесситы попытались защитить от застройки дачи Маразли

Минфин нацелился ипотеку по 7% сроком до 20 лет
Марченко подписал статут "Украинской финансовой жилой компании"
Новости
В Одессе несколько сот человек вышли на митинг, пытаясь таким образом защитить памятник архитектуры – дачи Маразли, которые расположены по Лидерсовскому Бульвару, 13 в историческом ареале Французского Бульвара.
Как сообщают местные СМИ, на митинг кроме небезразличных одесситов пришли также краеведы и архитекторы. Как стало известно, здесь застройщик планирует возвести дома высотой в 6 и 7 этажей. Кроме того, что новостройка не будет сочетаться с ансамблем рядом стоящих зданий, она полностью закроет собой вид на памятник архитектуры. Также стало известно, что застройщик планирует снести один из особняков, который "не попал" в охранную зону.
В Одессе памятник архитектуры может пострадать от застройщика
mayak.org.ua
Более того, по уверениям краеведом, из-за новой постройки для туристов посещение этих исторических мест Одессы станет проблемным.
"Еще 5-7 лет и в этом городе больше нечего будет показывать не то, что туристам, но и нашим детям. Мы ничего не сможем рассказать о старой Одессе", - сказал краевед Александр Бабич, добавив, что власти города абсолютно ничего не делают, чтобы спасти ситуацию.
Дача Маразли – образец садово-паркового искусства, образец архитектуры и историческое место Одессы.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе впритык к памятнику архитектуры особняку Менделевича на ул. Маразлиевской, 28 построят жилой дом. Как сообщают местные СМИ, собственники здания внутри двора продают домовладение под реконструкцию.
Марченко подписал статут "Украинской финансовой жилой компании"
Целевое назначение земельного участка не соответствует намерениям застройки
Территория, на которой планируется строительство, входит в заповедник "Древний Киев"
Интергал-Буд собирается здесь возвести высотку
Для тех, кому хочется пожить на природе