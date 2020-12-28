Одесситы попытались защитить от застройки дачи Маразли

В Одессе несколько сот человек вышли на митинг, пытаясь таким образом защитить памятник архитектуры – дачи Маразли, которые расположены по Лидерсовскому Бульвару, 13 в историческом ареале Французского Бульвара.

Как сообщают местные СМИ, на митинг кроме небезразличных одесситов пришли также краеведы и архитекторы. Как стало известно, здесь застройщик планирует возвести дома высотой в 6 и 7 этажей. Кроме того, что новостройка не будет сочетаться с ансамблем рядом стоящих зданий, она полностью закроет собой вид на памятник архитектуры. Также стало известно, что застройщик планирует снести один из особняков, который "не попал" в охранную зону.

Описание: В Одессе памятник архитектуры может пострадать от застройщика Источник: mayak.org.ua Alt:

Более того, по уверениям краеведом, из-за новой постройки для туристов посещение этих исторических мест Одессы станет проблемным.

"Еще 5-7 лет и в этом городе больше нечего будет показывать не то, что туристам, но и нашим детям. Мы ничего не сможем рассказать о старой Одессе", - сказал краевед Александр Бабич, добавив, что власти города абсолютно ничего не делают, чтобы спасти ситуацию.

Дача Маразли – образец садово-паркового искусства, образец архитектуры и историческое место Одессы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе впритык к памятнику архитектуры особняку Менделевича на ул. Маразлиевской, 28 построят жилой дом. Как сообщают местные СМИ, собственники здания внутри двора продают домовладение под реконструкцию.