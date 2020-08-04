ЖК КВІТЕНЬ: из общежития в новостройку несмотря на закон

Полный снос здания – это реконструкция. 15 смарт-квартир на этаже – это комфорт-класс. Проект, утвержденный раньше его разработчика – вполне может быть. Так, кажется, считает заказчик строительства жилого комплекса КВІТЕНЬ в Дарницком районе Киева.

Как это строительство произошло и что с ним не так – выясняли эксперты НЕРУХОМІ.

Визуализация ЖК КВІТЕНЬ kviten.com.ua

Когда реконструкция зашла слишком далеко

Начнем с того, что предоставленные заказчику исходные данные на проектирование предусматривали реконструкцию общежития под жилой дом. То есть строительные работы должны были происходить с сохранением элементов несущих конструкций существующего здания. Но знаете эту ситуацию, когда дело захватывает тебя настолько, что становится сложно остановиться? Вот и заказчик ЖК КВІТЕНЬ, видимо, так увлекся реконструкцией, что она переросла в сооружение новостройки, ведь общежитие снесли полностью.

Стройплощадка ЖК КВІТЕНЬ НЕРУХОМІ

Интересно, что заказчиком выступил жилищно-строительный кооператив "Будівельник-14", членами которого являются 32 собственника комнат в том же, правда, уже былом общежитии. Кто непосредственно строит объект, какая подрядная организация и на каких основаниях – в официальный источниках информация отсутствует.

Однако известно, что заказчик планирует построить новую 9-ти этажку по ул. Санаторная, 4 в Дарницком районе, обозначив ее жилым комплексом комфорт-класса, и ввести в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Но с этажностью не все однозначно: если в проекте указано 9 этажей, то визуализация на сайте объекта демонстрирует здание высотой в 12.

Отдельного внимания заслуживает также декларация о начале выполнения работ, которая датируется еще 2014 годом. Как следует из экземпляра, полученного по запросу экспертами НЕРУХОМІ, этот документ был зарегистрирован с нарушениями – данные были не только неполными, но и недостоверными. А именно: в декларации не указано количество разновидности квартир и их площади, также отсутствует перечень, площади и технические характеристики нежилых помещений и мест общего пользования и т.д., и т.п.

Проект или архитектор: что появилось первым?

Каким-то странным и загадочным образом получилось так, что проект строительства ЖК КВІТЕНЬ был утвержден заказчиком раньше, чем, собственно, был назначен тот, кто должен этот проект разрабатывать. Главный архитектор Илья Петрович Хоменко, который также назначен ответственным лицом, осуществляющим авторский надзор, официально появляется в сведениях декларации несколько позже. Стоит ли говорить, что Хоменко не был включен в реестр аттестованных лиц Аттестационной архитектурно-строительной комиссии, а его квалификационный сертификат, что фигурирует в декларации, принадлежит другому специалисту – инженеру-проектировщику Александру Павловичу Палию. Поэтому кто же настоящий автор проекта неизвестно.

Декларация о начале строительных работ

Скрин из Реестра аттестованных лиц

В дополнение ко всему этому, экспертизу проект совсем не проходил, а проектировщик ЧП "АР-Студия", директором которой является Хоменко, сейчас находится в стадии прекращения деятельности. То есть кто поставит подпись на акте готовности объекта к эксплуатации, учитывая обязательность его заверения авторами проекта – вопрос.

Так же и информация, указанная на паспорте объекта возле стройплощадки, не совпадает с указанной в официально зарегистрированной декларации. Например, о вышеупомянутом господине Хоменко там вообще речь не идет, генеральным проектировщиком указано ООО "Элай Архитект". Среди новых фигур в этом строительстве на паспорте указаны также исполняющий функции заказчика – ООО "КБМ-С" и подрядчик – ООО "Техстрой ЛТД". Совпадает с декларацией только технический надзор – Константин Петрович Белошицкий, но и он здесь уже с другим сертификатом.

Паспорт ЖК КВІТЕНЬ НЕРУХОМІ

"К" означает комфорт-класс

Напомним, что ЖК КВІТЕНЬ – это комплекс комфорт-класса. По крайней мере, таким его позиционирует заказчик. Однако комплекс комфорт-класса, в частности, должен отличаться удобным расположением у транспортных развязок. ЖК КВІТЕНЬ похвастаться этим не может. Например, до ближайшей станции метро Красный Хутор – почти час пешком.

В то же время на сайте объекта сообщается, что ЖК "соответствует европейским требованиям и имеет все необходимое для комфортного проживания". Далее идет перечисление удобств: рядом находится супермаркет, детская площадка, детские сады, парк Партизанской славы, ЖЭК... Основные же указанные преимущества комплекса – закрытая территория, современные планировки и панорамные окна. Стоит отметить, что под современными планировками имеются в виду смарт-студии площадью в 23 кв.м, которых, судя по плану, на этаже будет 15. То есть несмотря на то, что здание общежития снесли полностью, не оставив даже фундамента, почувствовать себя его жителем инвесторы ЖК КВІТЕНЬ все же смогут.

Типовый план этажа ЖК КВІТЕНЬ kviten.com.ua

Кроме того, смогут инвесторы этого комплекса почувствовать себя и участниками реалити-шоу, ведь смарт-студии в сочетании с панорамными окнами позволят наблюдать за их будничной жизнью жителям соседнего дома, который расположен почти вплотную к будущему ЖК.

Стройплощадка ЖК КВІТЕНЬ НЕРУХОМІ

Соседи недовольны

Из материалов СМИ известно, что местные жители недовольны новым строительством, ведь из-за такой слишком плотной застройки оно грозит чрезмерной нагрузкой на инженерные сети микрорайона.

Стройплощадка ЖК КВІТЕНЬ НЕРУХОМІ

Учитывая, что экспертизы не было, обследование рядом расположенных домов не проводилось, а проверки контролирующими органами ни разу не осуществлялись – их недовольство имеет основания. Как это новое строительство повлияет на вблизи расположены дома – неизвестно. Но, как минимум, прямой солнечный свет на детские площадки, если и будет попадать, то в очень ограниченном количестве.

Так, в мае 2020 года, депутат Киевсовета отреагировал на жалобы местных жителей и подал обращение в ГАСК с просьбой проверить законность строительства ЖК. Посмотрим, к чему это приведет. Поэтому, продолжение следует.

Отдел продаж ЖК КВІТЕНЬ НЕРУХОМІ

Если вы хотите инвестировать в КВІТЕНЬ

Отметим, что по результатам анализа документов, которые есть в открытом доступе, комплекс КВІТЕНЬ на ресурсе НЕРУХОМІ имеет низкий рейтинг соответствующего раздела – 2.5.

Рейтинг документов ЖК КВІТЕНЬ на НЕРУХОМІ *Рейтинговая информация является оценочным суждением, сформированным на основании работы алгоритма сопоставления общедоступных данных

Более подробно с несоответствиями, которые обнаружили эксперты НЕРУХОМІ, можете ознакомиться на нашем ресурсе, на странице ЖК КВІТЕНЬ во вкладке Документы. Там же для инвесторов, которые все же рассматривают возможность приобретения недвижимости в этом комплексе, есть рекомендации, которые могут минимизировать риски инвестирования.