Застройщик ЖК Автограф уклонился от уплаты 41 млн гривен налогов: ГФС ведет расследование

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Государственная фискальная служба Киева проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов строительной компанией "Дисбуд", которая возводит ЖК Автограф по улице Генерала Жмаченко, 28.
Как сообщают "Наші Гроші", будущие владельцы квартир (инвесторы застройки) 50% денег перечисляли ООО "Дисбуд", а остальная сумму, по указанию должностных лиц этой компании, поступала на счета связанных с ним субъектов хозяйствования. Заключались "форвардные контракты" и в дальнейшем как возвратная финансовая помощь средства поступали на подконтрольные предприятия с целью их дальнейшего обналичивания. В итоге застройщик "сэкономил на налогах" более 41 млн гривен. Следователи отмечают, что вышеизложенное подтверждается заключением экспертного исследования от 23.01.2020.
Как застройщик уходил от налогов
pixabay.com
В ходе следствия также были допрошены владельцы квартир жилого комплекса. Известно также, что купила здесь квартиру и бывшая глава Минобразования Анна Новосад.
В марте этого года следственный судья продлил срок расследования этого уголовного производства до сентября.
Согласно официальной информации, одним из бенефициаров компании "Дисбуд" является Александр Насиковский. По информации ряда СМИ, он обвиняется в незаконной застройке, рейдерстве и коррупции.
Участок земли на улице Жмаченко "Дисбуд" получил в аренду на 10 лет от команды Черновецкого — с личной подписью бывшего мэра столицы. Местные жители протестовали, пытаясь сохранить лес, но в итоге ничего не добились. По факту незаконной вырубки деревьев хоть и были возбуждены три уголовных дела, но должного наказания так никто и не понес.
Как сообщали НЕРУХОМІ, на улице Генерала Жмаченко также собирается вести строительство компания Интергал-Буд. Киевляне пытаются активно противостоять застройке, и, таким образом, спасти остатки леса.
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