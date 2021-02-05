Интергал-Буд открестился от проекта строительства в парке на Жмаченко

Проект застройки сквера на Жмчанко в Киеве, который был разработан архитектурным бюро AB ARCHSENAL, не был принят.

Об этом ресурс НЕРУХОМІ проинформировали в пресс-службе строительной компании "Интергал-Буд" в пятницу, 5 февраля.

"Действительно, несколько лет назад бюро AB ARCHSENAL предлагало свой проект застройки участка на Жмаченко, 20. Он был сразу отвергнут из-за того, что не соответствует концепции духовно-благотворительного городка благо Церкви веры евангельской "Христианская надежда", - сообщил застройщик.

Он также заверил, что пока церковная община решает вопросы с арендой земли, на этом участке "не ведутся никакие строительные работы".

Описание: Парк на Жмачекно, который хотят застроить Источник: kyivpastfuture.com.ua Alt:

Стоит подчеркнуть, что в пятницу видео презентации проекта комплекса оказалось недоступным. Наш ресурс продолжает следить за ситуацией и оперативно информировать о происходящем.

Как сообщалось ранее, проект застройки опубликовали в паблике "Парк на Жмаченко". Отметим, что возможная застройка этого участка вызвала большой резонанс в обществе. Киевлян возмутило, что на территории сквера вырастет очередной "муравейник".

Также подчеркнем, что у религиозной общины сегодня нет права на использование этой земли. Так, Киевсовет расторг договор аренды с "Христианской Надеждой" еще в сентябре, а участку дали статус парка. Поэтому строительство здесь выглядит довольно абсурдно.

На фоне всего очень странным выглядит и решение ГАСИ, которая выдала разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, площадью 46,6 тысяч квадратных метров.

Официально генподрядчиком по строительству комплекса на ул. Жмаченко,20 значится компания "Интергал-Буд".