В самом проблемном массиве Львова строят еще один ЖК, причем без разрешений

Во Львове по улице Малоголосковской рядом с ЖК Обрий-2 возводится жилой дом, застройщик при этом не оформил необходимых разрешительных документов.

Об этом в среду, 16 июня, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Описание: Жилой дом строят без документов Источник: facebook.com/lvivmistobud Alt:

Согласно сообщению, застройщиком выступает ООО "Львовский домостроительный комбинат-плюс". В апреле компания обратилась в ГАСК за разрешением на выполнение строительных работ по упомянутому адресу, но получила отказ в связи с многочисленными нарушениями и несоответствиям требований ГСТУ. В частности, не соответствовали планы, фасады, технические условия по водоснабжению и водоотведению не были утверждены в Департаменте ЖКХ и прочее.

Однако застройщик, вместо того, чтобы устранить недостатки, начал строить жилой комплекс. На сегодняшний день уже возведены два этажа. Департамент градостроительства предостерегает от инвестирования в этот проект – это строительство незаконное. Сейчас городская инспекция проводит внеплановую проверку, по результатам которой и будет принято решение по данному объекту.

Описание: Жилой дом строят без документов Источник: facebook.com/lvivmistobud Alt:

Микрорайон Под голоском относится к наиболее проблемным во Львове. Здесь в течение семи лет исполнительный комитет Львовского горсовета согласовывал строительство многоэтажек несмотря на отсутствие какой-либо инфраструктуры. Так, спроектированный детский садик начали возводить в 2016 году, однако до сих пор его так и не достроили.

Местные депутаты во время голосования 22 апреля согласовали обмен земельных участков для улучшения инфраструктуры микрорайона Под голоском. С обменом четырех участков по улице Малоголосковской, принадлежащих ООО "Вест Бойз", на один участок по улице Морозной в Сиховском районе Львова. Право собственности на четыре участка площадью по 0,08 га, 0,05 га и 0,03 га компания "Вест Бойз" получила в течение марта-апреля 2020 года. Они расположены по улице Малоголосковской возле многоэтажек, которые возводят компании "Империал Град", "Лев Девелопмент", "Плюс Инвест девелопмент", жилищно-строительный кооператив "Родная усадьба" и "Львовский домостроительный комбинат-плюс".

Согласно данным YouControl, совладельцами ООО "Львовский домостроительный комбинат-плюс" значатся Олег Слободзян и Василий Варский. Последний был замешан в скандале со строительством жилья, его обвиняли в присвоении 800 тысяч гривен.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Брюховичах под Львовом по улице Курортной, 20 активно возводят гостиничный комплекс, "забыв" при этом оформить разрешение на начало строительных работ.