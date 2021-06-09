Под Львовом строят отельный комплекс без разрешений, но с "помощью" БТИ

В Брюховичах под Львовом по улице Курортной, 20 активно возводят гостиничный комплекс, "забыв" при этом оформить разрешение на начало строительных работ.

Об этом сообщили в Департаменте градостроительства Львовского горсовета.

Застройщик успел возвести четыре этажа, но разрешение на начало строительства так и не было оформлено. Как говорится в сообщении департамента, за оформлением права собственности стоит Жировский сельсовет, который, как отмечается, уже неоднократно был замешан в подозрительных схемах.

Прежде всего по закону, чтобы оформить право собственности необходимо разрешение на начало строительных работ, которого по факту нет. Однако Жировский сельсовет это сделал на основании справки БТИ. Инспекторы 29 апреля 2021 осмотрели незавершенное строительство на Курортной в Брюховичах и пришли к следующему выводу: "После обследования вышеупомянутого объекта обнаружено, что он состоит из жилого дома площадью 132.8 кв. м и незавершенного строительства зданий гостиничного комплекса с банкетным залом, готовностью 95% ориентировочной общей площадью 2274 кв.м". После вывода БТИ владельцы оформили право собственности.

"К сожалению, пока правительство еще не предоставил городской инспекции полномочия штрафовать таких недобросовестных застройщиков за пределами Львова, но в пределах Львовской ОТГ", - говорится в сообщении департамента.

В связи с этим инспекторы ГАСК уже обратились в прокуратуру и ГАСИ Украины.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в центральной части Львова по улице Академика Люльки, 2 идут незаконные строительные работы, инспекторы ГАСК пытались их остановить, но так и не смогли, поэтому вынуждены были обратиться в правоохранительные органы.