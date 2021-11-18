В Одессе разгорелся конфликт из-за стройки высотки посреди двора

В Одессе во дворе жилого дома по улице Бочарова, 55/33 произошел конфликт между местными жителями и представителями застройщика "Стройконсалтинг", который решил построить посреди двора новый жилой дом.

Описание: Скандальная стройка в Одессе Источник: Alt:

Как сообщает УСИ Online, в четверг, 18 ноября, застройщик заручился поддержкой неизвестных молодчиков в балаклавах, чтобы завести на участок строительную технику, который заблаговременно обнесли забором. Представители застройщика оттеснили возмущенных жильцов соседних домов, большинство из которых – это пенсионеры. Они считают, что сегодня происходит самозахват их придомовой территории. При этом рядом с девятиэтажками якобы хотят построить высотку в 16 этажей.

Описание: Скандальная стройка в Одессе Источник: Alt:

"Скажите, будем ли мы видеть свет? Не будем видеть ни солнца, ни света. 15 зеленых деревьев они срежут – чем же нам тогда дышать? У нас постоянно будут сырые квартиры, тут подземные воды", - жалуются одесситы.

Они добавляют, что 53-й дом на Бочарова покрылся трещинами, 55-й дал усадку, а 35-й начало подтапливать после дождей.

Отмечается, что это уже не первый конфликт со строительной компанией. Так, 10 ноября жильцы смогли остановить и не пропустить строительную технику. После этого застройщик якобы решил нанять охранную фирму.

Согласно данным YouControl, "Стройконсалтинг" был основан более 17 лет назад. Его соучредителями являются Сергей Изотов, Леонид Чечеткин, Оксана Костюк, Владимир Никишин.

Как сообщали НЕРУХОМІ, похожая ситуация произошла в Житомире. Там жители по улице Героев Десантников протестовали против строительства новых жилых высоток на месте стадиона во дворе.