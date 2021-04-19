В Одессе будут судить организаторов масштабной жилищной аферы

В суд отправили обвинительный акт в отношении одного из руководителей ОК "Набережный Квартал – Жаботинского", которого заподозрили в присвоении 125 млн гривен инвесторов жилого комплекса в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщили правоохранители, в 2016-17 годах застройщик собирал средства с инвесторов на строительство второй секции ЖК, в то время, когда ГАСИ аннулировала разрешение на строительство.

Впоследствии, глава кооператива и другие его представители, используя свои возможности, перевели деньги инвесторов на счета фиктивных компаний. В итоге пострадало около 100 семей пайщиков. Фигурант сейчас находится под стражей, за это преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Думская, еще в 2013-14 годах Юрий Сусляк с несколькими партнерами создал компанию NK Group. В разных областях Украины проходило строительство под брендом "Набережный квартал". Для каждой стройки создавался обслуживающий кооператив, который собирал деньги пайщиков.

Описание: ЖК Башни Фонтана Источник: nerukhomi.ua Alt:

Так, в Одесской области в Крыжановке "Набережный квартал" развернул строительство в районе 6-й станции Большого Фонтана, на Жаботинского, 3/1. Представители NK Group подписали договор с "Олимпекс Транс", которая владела здесь участком.

Строительство стартовало в 2014 году, завершиться должно было в 2016-м. Но к заявленному сроку была готова на 80% лишь первая секция жилого комплекса. В итоге строительство замерло. По версии следствия это произошло потому, что деньги разворовали, при этом ГАСИ отозвала разрешение, потому что застройщик нарушил этажность постройки.

В 2019 году новый застройщик ООО "Олимпекс Транс" таки получил разрешительные документы и у инвесторов появился незначительный шанс получить свои квартиры. Проект получил новое коммерческое название "Башни Фонтана". Компания начала продавать свободные квартиры, чтобы на вырученные деньги продолжать строительство. Утверждают, что реализует исключительно свободные квартиры, а так называемых "двойников" в доме нет.

По данным СМИ, в уголовном процессе фигурируют четыре обвиняемых — все бывшие председатели или сотрудники кооператива. Это Александр Еременко, Дарья Зубко, Александр Савченко, Игорь Плейзор.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине разработали законопроект №5091 о защите инвесторов. Его внесли в Раду 17 февраля. Основной целью документа является создание правовых механизмов для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости, право на выполнение строительных работ по которым получено с даты вступления в силу законопроекта. Как отмечается в пояснительной записке, документ должен заполнить ряд пробелов в законодательном регулировании строительной отрасли.