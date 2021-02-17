Разработан законопроект, который должен защитить инвесторов на рынке недвижимости

В Верховной Раде в среду, 17 февраля, зарегистрировали законопроект №5091 относительно гарантирования прав на объекты недвижимого имущества, который должен защитить права инвесторов и навести порядок на рынке недвижимости.

Он был разработан замглавой комитета Верховной Рады по вопросам строительства Еленой Шуляк и группой народных депутатов.

Описание: Когда в строительстве наведут порядок? Источник: pixabay.com Alt:

Как отмечается в пояснительной записке, документ должен заполнить ряд пробелов в законодательном регулировании строительной отрасли. Все определенные законом пути инвестирования и финансирования строительства объектов недвижимости не могут в полной мере защитить права инвесторов в строительство, обеспечить прозрачное привлечение средств и делают рынок строительства непривлекательным как для внутренних, так и для внешних инвесторов, а также защищают права инвесторов от недобросовестных застройщиков только декларативно. Указанное подтверждается имеющейся количеством жилых недостроев, строительство которых не завершается в течение многих лет.

При заключении договоров, которыми предусматривается инвестирование в строительство объектов недвижимого имущества, большинство инвесторов не располагают всей информацией по объекту строительства, наличия у заказчика строительства права на выполнение строительных работ, проектной документации на строительство, реального состояния строительства объекта и тому подобное. Также инвестор лишен реальной возможности контролировать заказчика строительства. При этом заказчик строительства может вводить в заблуждение потенциальных инвесторов относительно важных для них сведений.

В связи с несовершенством законодательного регулирования инвесторы длительное время не могут ни получить в собственность объекты недвижимого имущества, ни вернуть средства, привлеченные в строительство таких объектов.

Чтобы исправить эту ситуацию и был разработан законопроект №5091. Его основной целью является создание правовых механизмов для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости, право на выполнение строительных работ по которым получено с даты вступления в силу законопроекта.

В пояснительной записке уточняется, что реализация данной инициативы не потребует дополнительного финансирования из государственного и местного бюджетов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Верховной Раде 16 февраля зарегистрировали законопроекты №№ 5071 и 5072, относительно реформирования и повышения ответственности в сфере градостроительной деятельности. Новые документы расширяют круг субъектов в сфере градостроительства, имеющих право предоставлять сервисные услуги, монополистом которых на сегодня является государство.