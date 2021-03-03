Суд разрешил строить без разрешений прокурорский ЖК Альтаир-3 в Одессе

Апелляционный суд 16 февраля снял арест и разрешил вести строительные работы по возведению ЖК Альтаир-3 по улице Жаботинского, 54а в Одессе.

Как сообщают местные СМИ, депутаты Одесского горсовета, не имея законных оснований, передали областной прокуратуре земельный участок, принадлежавший концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Теперь, заказчиком строительства на этом участке выступает прокуратура, которая подписала с компанией "Будова" в 2016 году два договора о долевом участии в строительстве.

Описание: Визуализация ЖК Альтаир-3 Источник: nerukhomi.ua Alt:

Как выяснили ранее эксперты НЕРУХОМІ, реестр содержит информацию о наличии право пользования земельным участком за прокуратурой Одесской области. Однако, в исходных данных на проектирование заказчиком строительства указано ООО "ФПГ "Будова" на основании договора о долевом участии в строительстве, делегирует ему все функции заказчика. Стоит отметить, что такое "делегирование" не предусмотрено нормами законодательства.

Кроме того, ГАСИ не выдавала разрешение на выполнение строительных работ, тем не менее почти все дома в комплексе уже построены. Согласно градусловия, максимальная высота зданий не должна превышать 16 этажей, тем не менее застройщику это не мешает возводить 24-этажный комплекс.

В связи с этим, прокурор Специализированной прокуратуры подал иск в Печерский райсуд Киева, который арестовал участок и все строения на нем по улице Жаботинского, 54а. Тем не менее апелляцию по этому делу выиграл застройщик.

Как сообщали НЕРУХОМІ, компания " Будова", неоднократно обращалась в период 2018-2019 годов для получения разрешения на строительство. Однако получал отказы на основании выявленных нарушений при проектировании объекта, а также в связи с подачей документов в неполном объеме.