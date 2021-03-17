Стройка ЖК Obolon Plaza подобралась почти вплотную к метро: киевляне негодуют

Строительство ЖК Obolon Plaza в Киеве вызвало большое недовольство со стороны жителей столицы: из-за него теперь киевлянам приходится пробираться к станции метро "Оболонь" по узкому проходу.

Это особенно неудобно, особенно для часа пик. Согласно данным базы НЕРУХОМІ, завершение строительства запланировано на второй квартал 2022 года. То есть, жителям Оболони придется еще минимум год толкаться возле метро.

Стоит отметить, что Obolon Plaza – это комплекс бизнес-класса, проектом предусмотрено строительство одного дома, который состоит из двух блоков - 4 и 16-этажного. На 1-4-м этажах (стилобатной части) разместятся торговые и офисные помещения, подземный паркинг, начиная с пятого этажа - жилые помещения.

Строится ЖК в непосредственной близости от станции метро "Оболонь", над инженерными сетями в пределах метрополитена. Этот момент больше всего вызывает недовольство местных жителей. Также отмечается, что для будущих жителей отсутствует парковочное пространство, а строительство нового жилого комплекса грозит перекрытием аварийных проездов во второй микрорайон Оболонского района.

Также эксперты выяснили, что застройщиком значительно превышены нормы по допустимому проценту застройки земельного участка. В итоге будущие жители столкнутся с проблемой нехватки площади придомовой территории. Таким образом, заявленный бизнес-класс ЖК – не соответствует многим показателям.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве было замечено еще одно скандальное строительство, котрое "вылезло" за пределы площадки на проезжую часть и вызвало волну негодования со стороны жителей столицы. Речь идет о возведении торгово-развлекательного центра Апрель по улице Леся Курбаса.