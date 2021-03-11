Строительство ТРЦ Апрель в Киеве вновь ведется на проезжей части

Скандальное строительство торгово-развлекательного центра Апрель по улице Леся Курбаса в Киеве, снова вылезло за пределы площадки на проезжую часть.

Об этом в социальных сетях начали публиковать возмущенные киевляне.

"ТРЦ Апрель снова построил новые опоры прямо на дороге, украв полосу движения со стороны Окружной на повороте с Леся Курбаса", - сообщили в паблике "Киев Информ".

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, это уже не первый раз, когда строительство центра занимает полосу движения автотранспорта. Так, еще летом 2020 года киевляне подняли большой скандал – как столичные власти могли допустить такое безобразие.

Позже мэр Виталий Кличко заявил, что застройщика таки заставили убрать часть ТРЦ с проезжей части проспекта. Градоначальник сообщил, что руководство коммунальной корпорации "Киевавтодор" обратилось к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, прокуратуре столицы и полиции по реагированию на правонарушение.

Застройщика обязали за свой счет отремонтировать дорожное покрытие, которое было повреждено. Но, как видим, несмотря на принятые меры строительство вновь ведется с захватом участка дороги.

Стоит отметить, что ТРЦ April City – это вторая очередь ТЦ Апрель. Первую очередь ввели в эксплуатацию еще в 2014 году. Против данного строительства активно выступают киевляне. На сайте КГГА была зарегистрирована соответствующая петиция, авторы которой утверждали, что строительство может навредить стоящим рядом домам.

Заказчиком ТРЦ April City значится компания "Фаворит-полис", которую связывают с отцом Дениса Басса – бывшего заместителя мэра Леонида Черновецкого.