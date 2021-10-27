Стало известно, почем продают квартиры в новостройке на месте типографии Фесенко

Девелоперская компания "Пространство" продает квартиры в новостройке от $1500 за квадратный метр, которую возводят на месте бывшей типографии Ефима Фесенко по улице Ришельевской, 47 в Одессе.

На сайте компании указывается, что высота дома вырастет с трех этажей до шести. С третьего по шестой этажи разместятся квартиры, на первых этажах будут коммерческие площади. Будет обустроен подземный паркинг на 30 машино-мест.

Описание: Во что превратят бывшую типографию Фесенко Источник: Скриншот Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, фасад исторического здания начали сносить 26 августа. Местные жители вызвали полицию, которая приехала только спустя 2 часа, при этом прибывшие правоохранители продемонстрировали полное бездействие.

Местная общественная организация "Адвокация города" пытались через суд остановить действие разрешения на выполнение строительных работ, выданного городским ГАСКом в октябре прошлого года компании "Одесса-Сити" и подрядчику "Мартен-Групп", а также признать незаконным приказ Минкульта, благодаря которому историческое здание так и не внесли в список культурного наследия

Отметим, что Департамент культуры Одесской ОГА 3 июня 2021 года вручил застройщику предписание, которым запрещалось проводить любые строительные работы на ул. Ришельевской. Однако, Одесский окружной административный суд временно отменил его действие до разрешения спора по существу. Это довольно странное решение, поскольку пока власти будут судиться с застройщиком "Одесса-сити", рабочим фактически разрешили проводить демонтаж здания. Судья посчитала, что из-за запрета на проведение работ компания "Одесса-Сити" будет нести материальный ущерб.

По данным YouControl, учредила "Одесса-Сити" офшорная компания "Уппа Файненс ЛТД", которой управляют гражданин Израиля Вадим Шульман из Израиля и одессит Александр Друмов. Директор "Одесса Сити" – Евгений Суворов. По данным СМИ эта фирма связана с компанией "Рост", входящей в орбиту мэра Геннадия Труханова.

Новый дом строится на месте бывшей типографии Ефима Фесенко, которая сто лет назад печатала деньги Украинской Народной Республики и иллюстрированные книги украинских авторов той эпохи.