Одесский суд вновь разрешил сносить типографию Фесенко

Одесский окружной административный суд отменил распоряжение Департамента культуры Одесской областной госадминистрации о прекращении работ по сносу дома по улице Ришельевской, 47/49 – известной типографии Фесенко.

Как сообщает "Таймер", соответствующее решение было принято судьей Любовью Токмиловой 14 июня, а опубликовано – 17 июня.

Департамент культуры Одесской ОГА 3 июня 2021 года вручил застройщику предписание, которым запрещалось проводить любые строительные работы на ул. Ришельевской, пока не будет получено письменное разрешение от органа охраны и согласована проектная документация.

Описание: Судья снова поддержала застройщика Источник: Alt:

Как подчеркивается, суд пока не решил вопрос о законности распоряжения ОГА как такового, а временно отменил его действие до разрешения спора по существу. Это довольно необычное решение, поскольку пока власти будут судиться с застройщиком "Одесса-сити", рабочим фактически разрешили проводить демонтажные работы на участке. И даже если в конце окажется, что строительная компания была неправа, по факту уже ничего сделать будет нельзя, так как дом будет уже снесен.

Судья Токмилова обосновала свое решение тем, что из-за запрета на проведение работ компания "Одесса-Сити" несет материальный ущерб.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее суд под председательством Токмиловой уже разрешил застройщику "Одесса-Сити" проводить строительные работы на месте типографии Фесенко, отменив таким образом предписания Минкульта. Подобные решения вызвали недовольство со стороны одесситов, которые вышли на протест, пытаясь защитить старинное здание.

Как известно, здесь компании "Одесса-Сити" и "Мартен-Груп" намерены построить шестиэтажный жилой комплекс с паркингом.

Согласно данным YouControl, учредителем "Одесса-Сити" выступает офшорная компания "Уппа Файненс ЛТД", которой управляют Вадим Шульман из Израиля и житель Одессы Александр Друмов. Директор – Евгений Суворов. По данным СМИ фирма связана с компанией "Рост", входящей в сферу влияния мэра Геннадия Труханова.