Одесский суд разрешил строить ЖК Лидерсовский

Одесский окружной админсуд 17 мая разрешил проводить строительные работы на площадке ЖК Лидерсовский на Лидерсовском бульваре, 7, 9, удовлетворив таким образом заявление ООО "Лидер-Парк".

Как сообщают местные СМИ, пока прокуратура не замечала незаконное строительство, застройщик успел подать документы в ГАСИ Украины. При этом инспекция, которая должна действительно выдавать разрешение, пропустила срок выдачи/отказа. Компания получила разрешение в апреле 2021 года, но стройка, которая велась до этого, была полностью незаконной.

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Заказчиками строительства выступают фирмы "Спорт-Сервис" и "Лидер-Парк". Их связывают с депутатом городского совета Андреем Кисловским.

Стоит также отметить, что компания Кисловского, ранее безуспешно пыталась получить разрешение в городском ГАСКе. Но поскольку объект относится к классу последствий СС3, такие разрешения должны, как известно, выдаваться ГАСИ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Одесский окружной админсуд просили отменить выданные городскими властями градусловия для строительства ЖК Лидерсовский. В иске говорилось, что согласно генплану, на этом участке нельзя строить отель со спортивным клубом. Однако истец не учел, что как раз такого вида постройки на этом участке и разрешены. Но проблема в том, что застройщик ОдесаБуд под видом отеля строит здесь жилой комплекс, а это уже противоречит нормам и является основанием для отмены ГУО. Кроме того, согласно выданным градусловиям, нарушена гранично-допустимая высотность. Здесь вместо семиэтажного здания строят восьмиэтажку.

Кроме того, выяснилось, что под жилым комплексом есть пустоты с подземными водами. Из-за этого на этом участке периодически случаются провалы почвы глубиной в несколько метров.