Еще один суд отказался отменять градусловия, выданные ЖК Лидерсовский в Одессе

Одесский окружной административный суд отказался отменять выданные городскими властями градусловия для строительства ЖК Лидерсовский на Лидерсовском бульваре, 7, 9.

Как сообщает Монитор, соответствующее решение было принято в ходе заседания, состоявшегося 11 марта.

Описание: ЖК Лидерсовский Источник: nerukhomi.ua Alt:

Так, в иске говорилось, что согласно генплану, на этом участке нельзя строить отель со спортивным клубом. Однако истец не учел, что как раз такого вида постройки на этом участке и разрешены. Но проблема в том, что застройщик под видом отеля строит здесь жилой комплекс, а это уже противоречит нормам и является основанием для отмены ГУО.

Кроме того, согласно выданным градусловиям, нарушена гранично-допустимая высотность: вместо семиэтажного здания здесь построят восьмиэтажку. Заказчиками строительства выступают фирмы "Спорт-Сервис" и "Лидер-Парк". Все они связаны с депутатом Одесского горсовета Андреем Кисловским.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Приморский райсуд Одессы разрешил вести строительство ЖК Лидерсовский, полностью отказав в удовлетворении ходатайства.

Между тем, ГАСК 11 февраля отказался выдать разрешение на строительство ЖК. Прежде всего, строительная компания должна была подать обращение не в ГАСК Одессы, а в ГАСИ Украины, поскольку жилой комплекс относится к классу последствий СС3. В будущем ЖК Лидерсовский будет проживать более 500 человек, поэтому здание относится к третьему классу последствий.