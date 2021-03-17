Еще один суд отказался отменять градусловия, выданные ЖК Лидерсовский в Одессе

В Украине рухнул показатель ввода жилья в эксплуатацию
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Одесский окружной административный суд отказался отменять выданные городскими властями градусловия для строительства ЖК Лидерсовский на Лидерсовском бульваре, 7, 9.
Как сообщает Монитор, соответствующее решение было принято в ходе заседания, состоявшегося 11 марта.
ЖК Лидерсовский
nerukhomi.ua
Так, в иске говорилось, что согласно генплану, на этом участке нельзя строить отель со спортивным клубом. Однако истец не учел, что как раз такого вида постройки на этом участке и разрешены. Но проблема в том, что застройщик под видом отеля строит здесь жилой комплекс, а это уже противоречит нормам и является основанием для отмены ГУО.
Кроме того, согласно выданным градусловиям, нарушена гранично-допустимая высотность: вместо семиэтажного здания здесь построят восьмиэтажку. Заказчиками строительства выступают фирмы "Спорт-Сервис" и "Лидер-Парк". Все они связаны с депутатом Одесского горсовета Андреем Кисловским.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Приморский райсуд Одессы разрешил вести строительство ЖК Лидерсовский, полностью отказав в удовлетворении ходатайства.
Между тем, ГАСК 11 февраля отказался выдать разрешение на строительство ЖК. Прежде всего, строительная компания должна была подать обращение не в ГАСК Одессы, а в ГАСИ Украины, поскольку жилой комплекс относится к классу последствий СС3. В будущем ЖК Лидерсовский будет проживать более 500 человек, поэтому здание относится к третьему классу последствий.
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