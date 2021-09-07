Одесский ГАСК подал кассацию, требуя остановить стройку ЖК на месте детсада

Одесский ГАСК 3 сентября подал кассационную жалобу с целью остановить незаконное строительство на проспекте Академика Глушко, 17а.

Об этом у себя в Facebook написал глава одесского Госархстройконтроля Александр Авдеев.

По его словам, речь идет о строительстве многоэтажки на территории бывшего детского сада. ГАСК еще 27 сентября 2019 года аннулировал разрешение на строительные работы, но согласно реестра градостроительной деятельности документ был восстановлен меньше чем через месяц ГАСИ Украины.

"Городская власть выступает категорически против застройки на Глушко, 17-А, и будем всеми законными средствами пытаться остановить строительство. Поэтому 3 сентября мы подали кассационную жалобу", - написал Авдеев.

Он отметил, что проектировщик нарушил градусловия при проектировании дома. Зонингом установлено другое целевое назначение части участка. Однако ранее застройщик через окружной административный суд отменил приказ, которым были остановлены работы и аннулировано разрешение на их проведение.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в проектной документации проектировщик указал расчетное количество жильцов в 16-этажном доме – 267 человек и отнес дом ко второму классу последствий. ГАСК посчитал, что в доме будет проживать более 400 человек, а это уже СС3.

Строительство затеяло ЧП "Мода", которое в свое время выкупило здание детсада. Согласно данных YouControl, соучредитель компании - Александр Ойберман, который является одним из партнеров бизнесмена Вадима Альперина. Последний фигурирует в СМИ в ряде уголовных производств, связанных с контрабандой и попыткой подкупа сотрудника НАБУ.