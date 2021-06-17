Новые проблемы с ЖК Голосеевский: суд арестовал строительство

Северный апелляционный хозяйственный суд арестовал строительство в рамках иска прокуратуры об отмене решения Киевсовета по передаче земли Институту водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины для возведения жилого комплекса по улице Васильковской, 37 в Голосеевском районе столицы.

Как стало известно ресурсу НЕРУХОМІ, соответствующее решение суд принял 10 июня 2021 года. Таким образом запрещено совершать любые действия по проведению строительных и изыскательских работ по строительству жилого комплекса по Васильковской, 37 до рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры по существу.

Как известно по данному адресу компания Интергал-Буд строит жилой комплекс Голосеевский.

Описание: Строительство ЖК Голосеевский Источник: nerukhomi.ua Alt:

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против строительства ЖК Голосеевский. Об этом, в частности, заявил эксперт Виктор Глеба, предоставив соответствующие документы.

Стоит отметить, что несмотря на наличие таких проблем с комплексом, девелопер проводит продажи квартир. Кроме того, как выяснили эксперты компания это делает, манипулируя классом комплекса. В итоге это привело к 23% росту минимальной цены за метр: в апреле он подорожал с 28 тысяч грн до 34,5 тысяч грн.

В свою очередь эксперты предупреждают, что после решения Северного апелляционного хозяйственного суда инвестиционные риски не только остаются, но, судя по содержанию вышеуказанного определения, даже возрастают.