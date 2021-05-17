ЖК Голосеевский: манипуляции с классом подогрели цену на квартиры

ЖК Голосеевский – это жилой комплекс, который строится компанией Интергал-Буд по адресу: ул. Васильковская, 37 в Голосеевском районе. Заявленный класс ЖК – бизнес, но есть не соответствия ему по целому ряду критериев.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Как выяснили эксперты, ЖК Голосеевский не соответствует заявленному бизнес-классу по многим параметрам: высотой потолков в квартирах, их площадью, количеством паркомест в паркингах, далеким расположением парковых зоны и скверов. Также известно, что по соседству находятся Киевский городской центральный противотуберкулезный диспансер и Национальный институт рака. Расстояние в 50 метров от корпуса противотуберкулезного диспансера до дома №1 хотя и соответствует требованиям ГСН, однако такое соседство вряд ли понравится жителям ЖК, ведь это большая вероятность ежедневно встречаться с посетителями диспансера.

Классы новостроек жилой недвижимости являются маркетинговым инструментом, который используется для установления завышенной цены путем присвоения более высокого класса новостройке. ЖК Голосеевский по большинству параметров соответствует классу комфорт с элементами бизнес-класса. Подобные манипуляции дали прирост в 23% к минимальной цене за метр: в апреле он подорожал с 28 тысяч грн до 34,5 тысяч грн.

Описание: ЖК Голосеевский Источник: Alt:

По данному комплексу также идут суды как с общественными организациями, так и с прокуратурой, также некоторые досудебные расследования могут нести потенциальную опасность для инвесторов.

Более детально о жилом комплексе Голосеевский можно прочитать, перейдя по ссылке.