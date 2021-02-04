НАБУ обязали открыть уголовное производство против строительства ЖК Голосеевский

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против строительства ЖК Голосеевский.

Об этом заявил активист Виктор Глеба на своем YouTube-канале, продемонстрировав соответствующие документы.

"Несмотря на то, что Владимир Зубик (президент строительной компании "Интергал-Буд") купил всех, народных депутатов, купил следователей, прокуроров, набушников, которые дважды отказывали в возбуждении уголовного дела, по фактическим доказательствам преступлений высших должностных лиц Национальной академии наук Украины. Есть материалы на преступления народных депутатов", - рассказал активист.

Он также отметил, что имеет доказательства коррупционной деятельности застройщиков-коррупционеров и их покровителей в высших эшелонах власти и готов их предъявить во время допроса.

Между тем, пару дней назад Интергал-Буд поспешил распространить в СМИ пиарное сообщение, о том, что в ЖК Голосеевский стартовали продажи квартир в первом доме.

Описание: ЖК Голосеевский, визуализация Источник: nerukhomi.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, компания владимира Зубика не один раз попадала в скандалы. Так, Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд в ходе заседания 18 января поддержал позицию одесской прокуратуры и отказал компании "Интергал-Буд" в просьбе снять арест с земельного участка и возобновить строительные работы на 13 ст. Б. Фонтана, где возводится ЖК La Mer.

Также в Киеве регулярно проходят митинги против строительства еще одного объекта скандального застройщика – ЖК Парковые озера 2. Здесь уже несколько месяцев ведутся попытки строительства и продаж квартир на земле, которую Киевсовет не отводил под жилую застройку.

Стоит подчеркнуть, что Интергал-Буд также собирается незаконно построить комплекс по улице Генерала Жмаченко, 20. Как стало известно, 21 декабря она получила разрешение от ГАСИ. Так, строительство будет происходить на участке, который столичные власти признали парком.