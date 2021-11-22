"Ни пожарных рукавов, ни огнетушителей": в Киеве горел ЖК Нивки Парк. Фото

В Киеве в понедельник, 22 ноября, произошел пожар ЖК Нивки Парк, который находится на проспекте Победы, 67 в Святошинском районе.

Описание: Пожар в ЖК Нивки Парк Источник: Київ Оперативний Alt:

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС, сообщение о возгорании получили в 11 часов дня, которое произошло в электрощитовых с 5 по 15 этажи в первом подъезде первого дома. Тушить пожар приехали 11 машин и 35 человек личного состава. Спасатели сообщили, что помогли выбраться из лифта пятерым людям. Еще 25 человек эвакуировали с верхних этажей.

Погасить пожар удалось в 12:07, пострадавших в результате происшествия нет.

Описание: Пожар в ЖК Нивки Парк Источник: ГСЧС Alt:

Как сообщают сами жильцы жилого комплекса, тушение пожара усложнялось тем, что не было ни пожарных рукавов, ни огнетушителей на месте, при этом не работала вентиляция дымоотвода из-за чего выйти из квартир на этаж было невозможно.

В свою очередь в чате дома пользователи отметили, что это не первая такая ситуация, связанная с объектами "Интергал-Буда".

Описание: Пожар в ЖК Нивки Парк Источник: Alt:

Описание: Пожар в ЖК Нивки Парк Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительство комплекса Нивки-Парк началось в границах проспекта Победы и железнодорожных путей в Святошинском районе Киева на землях промышленности и частично бывших землях сельскохозяйственного назначения. В 2017 году в рамках разработки проекта Детального плана территории, функциональное назначение земель было изменено: земли промышленности преобразовали под жилое строительство. И несмотря на то, что этот ДПТ не соответствовал положениям Генплана (что является незаконным), Киевсовет его утвердил. Первый дом ЖК Нивки Парк был сдан в эксплуатацию 3 сентября 2019 года.

Более детально ознакомиться с документами по данному жилому комплексу, можно перейдя по ссылке.