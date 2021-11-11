Наследие Укрбуда: Киевгорстрой сдал в эксплуатацию дом из ЖК Злагода

Первый дом ЖК Злагода, который располагается по улице Архитектора Вербицкого, 1 в Дарницком районе Киева, удалось ввести в эксплуатацию.

Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил президент холдинговой компании Киевгорстрой Игорь Кушнир у себя в Facebook.

Он напомнил, что ЖК Злагода – один из проблемных объектов, которую начинала строить печально известная корпорация Укрбуд. По словам Кушнира, этот жилой комплекс стал восьмым, который закончил Киевгорстрой и сдал в эксплуатацию.

Застройщик также поблагодарил новосозданную контролирующую структуру ГИАГ за оперативность в работе с документами. "Мы впервые за много лет не столкнулись с придирками, формальностями из-за разделительных знаков и прочей волокитой. Работают люди, респект", - написал Кушнир, добавив, что скоро будут приглашены инвесторы для подписания документов и оформления права собственности.

Ранее глава КГС заявлял, что до конца этого года постараются сдать в эксплуатацию ЖК Шевченковский, ЖК Подол Град, часть ЖК Злагода, ЖК Обериг-2. Всего Киевгорстрой взял на баланс 17 недостроенных объектов Укрбуда. В июле сдали в эксплуатацию ЖК Подол Град.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в Киевгорстрое сообщали, что с объектами Укрбуда возникали сложности различного характера, что существенно тормозило процесс. Прежде всего это связывали с несовершенной работой ГАСИ, которую уже ликвидировали в рамках строительной реформы.