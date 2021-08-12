Махинации с ЖК 4U: ТСК разберет стройку скандального комплекса

На сегодняшнем заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов коррупции в органах архитектурного контроля рассмотрят объект, расположенный по улице Булаховского, 2 в Киеве, где вместо реконструкции корпуса завода строится жилой комплекс.

Об этом в четверг, 12 августа, написала у себя в Facebook депутат и заместитель главы парламентского комитета по вопросам градостроительства Елена Шуляк.

"В принципе, история не нова. Но новой стала циничная деталь: чтобы получить разрешительные документы, были использованы данные сертифицированного эксперта, который никогда не работал над проведением экспертизы проектной документации этого объекта", - написала она.

По словам Шуляк, такая практика ранее "проходила" часто у многих заказчиков. Множество сертифицированных исполнителей даже не подозревали, что они на бумаге проводили те или иные работы. Она считает, что диджитализация строительной отрасли позволит избавится от этих неприятных нюансов.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, на Булаховского, 2 в Киеве строится жилой комплекс 4U. Как выяснили эксперты ресурса, при строительстве данного объекта не учли нормы пожарной безопасности, что впоследствии может больно аукнуться для каждого из жильцов.

Несоблюдение пожарных норм – это не все нарушения, допущенные при строительстве ЖК 4U. Так, целевое назначение земельного участка не соответствует намерениям застройки. Другими словами, это место не предусматривает строительство жилого комплекса. Кроме того, градусловия выдали на строительство многофункционального комплекса, не имеющего в составе жилых помещений. То есть, исходными данными не предусмотрено строительство жилого комплекса. Зато на своем сайте застройщик позиционирует данный объект, как жилой комплекс комфорт-класса.

Также, как выяснили эксперты, у ЖК 4U есть две версии сайта – израильская и украинская. И показатели комплекса на обоих версиях кардинально различаются. Более детально о нем можно прочитать, перейдя по ссылке.